Acht neue Fahrer aus aller Welt beim Rookies Cup 2025

120 Fahrer aus aller Welt wurden eingeladen und durften in der vergangenen Woche ihr Können im spanischen Guadix zeigen. Acht Piloten, darunter ein Mädchen, bestanden den Test. Kein Deutschsprachiger an Bord.

Drei Tage intensiver Streckenaktivität in Guadix in Südspanien haben eine Liste von acht Fahrern hervorgebracht, die eingeladen sind, 2025 am Red Bull MotoGP Rookies Cup teilzunehmen. Angetreten waren 120 Fahrer aus der ganzen Welt, um bei perfektem Wetter auf der speziellen 250-ccm-Viertakt-PreMoto3 zu fahren. Die versammelten Teenager wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei die eine Hälfte am Montag und die andere Hälfte am Dienstag fuhr. 49 von ihnen wurden eingeladen, am Mittwoch erneut zu fahren, wobei am Ende des Tages acht Namen verlesen wurden.

Die Neuen für 2025

Beñat Fernandez (Spanien)

David Da Costa (Frankreich)

Yaroslav Karpushin (Kirgisistan)

David Gonzalez (Spanien)

Kerman Tinez (Venezuela)

Gabriel Tesini (San Marino)

Luca Agostinelli (Vietnam)

Alejandra Garcia (Spanien)

Beñat Fernandez (Spanien): «Ich habe an Rennen der ETC teilgenommen und freue mich sehr, dem Rookies Cup beizutreten. Dadurch habe ich die Chance, meinem Vorbild Dani Pedrosa zu folgen und eines Tages an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Ich trainiere sehr hart, um erfolgreich zu sein, und liebe Mountainbiking und Straßenradfahren.»

Yaroslav Karpushin (Kirgisistan): «Meine Heimatstadt ist die Hauptstadt von Kirgisistan, Bischkek. Ich habe zu Hause mit dem Fahren angefangen und bin alle möglichen Arten von Bikes gefahren, Minimoto, MiniGP, Kawasaki 65 und Supermotard. Seit 2017 fahre ich Rennen in Spanien, daher habe ich neben Englisch auch Spanisch gelernt.»

Gabriel Tesini (San Marino): «Ich komme aus San Marino und natürlich ist Misano meine nächstgelegene Rennstrecke. Sie ist auch meine Lieblingsstrecke und Marco Simoncelli ist mein Held, daher kann ich es kaum erwarten, dort im Rookies Cup anzutreten. Ich möchte meinen Lieblingsfahrern wie Marc Marquez, David Alonso und Luca Lunetta in die Grand Prix folgen.»

Alejandra Garcia (Spanien): «Meine Helden sind Marc Marquez und Pedro Acosta. Meine Lieblingsstrecke war Barcelona, aber jetzt liebe ich es, hier in Guadix zu fahren, und für mich war das Motorrad großartig. Ich habe es so genossen, hier zu fahren und Leute aus der ganzen Welt zu treffen, es ist eine wunderbare Veranstaltung.»

Kerman Tinez (Venezuela): «Ich bin so glücklich, bei dieser Veranstaltung dabei zu sein, es ist ein echter Nervenkitzel für mich. Ich habe nicht wirklich geglaubt, dass es möglich ist, in den Rookies Cup zu kommen, aber natürlich ist es ein Traum. Ich lebe jetzt in Valencia in Spanien und war beim Grand Prix. Ich möchte meinen Helden wie Marc Marquez folgen.»

David Gonzalez (Spanien): «Ich lebe in der Nähe von Barcelona, aber meine Lieblingsstrecke ist Jerez, daher hoffe ich sehr, dass die Rookies-Cup-Saison nächstes Jahr dort beginnt. Das wäre großartig für mich, denn ich weiß, dass ich jede Hilfe brauchen werde, die ich bekommen kann, da das Niveau des Cups so hoch ist. Viele Weltmeister sind aus dem Rookies Cup hervorgegangen.»

Luca Agostinelli (Vietnam): «Ich wurde in Vietnam geboren und im Alter von nur zehn Monaten adoptiert. Seitdem lebe ich in Italien, aber meine Herkunft ist mir sehr wichtig. Auf meinem Helm ist ein Drache abgebildet, das Symbol Vietnams, und ich werde das Land ganz sicher in Zukunft besuchen. Das war eine wunderbare Veranstaltung und ich bin so glücklich, dass all mein Training sich gelohnt hat und ich am Cup teilnehmen konnte.»

David Da Costa (Frankreich): «Das hat so viel Spaß gemacht, ich habe die Strecke und das Motorrad geliebt. Es bedeutet mir so viel, am Cup teilnehmen zu können, vor allem nachdem ich Born Racers gesehen habe. Das war eine große Motivation für mich, so hart zu trainieren und zu versuchen, mich den Rookies anzuschließen. Natürlich hoffe ich, dass ich dadurch die Chance bekomme, meinen Helden Marc Marquez und Johann Zarco nachzueifern.»