Red Bull Rookies: Uriarte gewinnt Tumult-Rennen 1

Für die Nachwuchspiloten des Red Bull Rookies Cups ist das italienische Misano die letzte Station der Saison 2024. Es geht noch um die letzten Punkte im Titelkampf. Wie immer ging es drunter und drüber.

Das letzte Wochenende der 2024 Red Bull MotoGP Rookies Cup Saison begann unter heißer Sonne. In den letzten Sekunden des Qualifyings schnappte der 16-jährige Argentinier Valentin Perrone dem Tabellenführer Álvaro Carpe die Pole-Position weg, der damit in der Mitte der ersten Reihe steht. Sein engster Cup-Rivale, sein 16-jähriger Landsmann Brian Uriarte, komplettiert die erste Reihe auf Platz 3.

«Es war nicht die perfekte Runde», meinte Perrone anschließend, «weil ich nur einen Windschatten hatte. Wenn ich die ganze Gruppe eingeholt hätte, wäre es noch schneller gegangen. Ich bin zuversichtlich, das Motorrad funktioniert gut und ich habe einen Plan für die letzte Runde.»

«Es wird ein enges Rennen werden, nur eine kleine Gruppe, denke ich. Normalerweise denke ich nicht zu viel über Pläne für die letzte Runde nach, alles kann passieren. Aber ich denke, für das Rennen habe ich etwas», schloss Uriarte mit einem Grinsen.

Perrone hatte einen perfekten Start und konnte sich auch in dem Gewühle der ersten Kurven behaupten. Doch Carpe und Maximo Quiles mischten sich gleich kräftig ein. Und auch hinter dem Trio ging es wie immer wild zur Sache. Doch das Rennen sollte noch eine ganze Weile dauern. Perone, Carpe, Quiles, Uriate hießen die erste Vier. Ständig wechselten die Position und nur knapp dahinter wartete eine riesige Verfolgergruppe auf ihre Chance, sich in den Kampf um das Podest einzumischen.

In Turn 14 krachte es und Leonardo Zanni (ITA) und Ruché Moodley (RSA) flogen aus dem Rennen. Der Rest des Feldes hatte da noch elf Runden vor sich, nach wie vor unter Kontrolle des unberechenbares Quartetts. Der Österreicher Leo Rammerstorfer war mit Platz 13 in den Punkten angekommen. Der Schweizer Lenoxx Phommara drehte auf Platz 21 seine Runden.

Perrone drehte in der ersten Hälfte die meisten Führungsrunden, während sich Carpe in der zweiten Rennhälfte an der Spitze versuchte. Immerhin ging es um nichts Geringeres als den Gesamtsieg, den Carpe könnte mit einem Sieg die Sache schon vor dem letzten Rennen am Sonntag klar machen. Vor allem Uriate musste er dabei im Auge behalten, der auf Platz 2 der Rangliste lauerte.

Für Perone ging es nach einer zähen Runde zurück auf Platz 6, doch er startete sofort die Attacke, um zurück an die Spitze zu kommen. Uriate rackerte sich ebenfalls in der Verfolgergruppe an, ein vierter Platz musste bei einem Sieg von Carpe her, wenn der Titelkampf aufs letzte Rennen verschoben werden sollte. Drei Runden vor Schluss war Perone wieder vorne angekommen, Uriate hatte sich auf Rang 3 vorgearbeitet. Doch erst die letzten Runden sollten es zeigen. Allerdings wusste man bei dem Gewusel der KTM nicht, wo man zuerst hinschauen sollte.

Carpe hatte sich noch ein paar Körner für die letzte Runden aufbewahrt, doch einer war noch cleverer. Uriate, der sich das ganze Rennen über in der Verfolgergruppe rumgedrückt hatte, stürmte an die Spitze und gewann das Rennen. Quiles stürzte noch auf den letzten Metern im Kampf um die Podestplätze und Carpe strandete in dem Tumult auf Rang 6. Die Entscheidung ist vertagt auf das letzte Rennen des Jahres am Sonntagmorgen.

Ergebnis Red Bull Rookies Rennen 1

1. Brian Uriarte (ESP)

2. Valentin Perrone (ARG)

3. Hakim Danish (MAL)

4. Rico Salmela (FIN)

5. Dodo Boggio (ITA)

6. Alvaro Carpe (ESP)

7. Carter Thompson (AUS)

8. Veda Pratama (INA)

9. Kristian Daniel Jr. (USA)

10. Marco Morelli (ARG)

11. Guido Pini (ITA)

12. Kevin Farkas (HUN)

13. Giulio Pugliese (ITA)

14. Leo Rammerstorfer (AUT)

15. Guillem Planques (FRA)

16. Lennox Phommara (SUI)

17. Sullivan Mounsey (ENG)

18. Jakkreephat Phuettisan (THA)

19. Kgopotso Mononyane (RSA)

20. Evan Belford (ENG)

21. Joel Pons (ESP)

22. Milan Pawelec (POL)

23. Rocco Sessler (GER)





Out

Màximo Quiles (ESP)

Leonardo Zanni (ITA)

Ruché Moodley (RSA)