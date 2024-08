Rookies-Cup: Sieg von Alvaro Carpe – viele Strafen

In einem wilden, unterhaltsamen Rennen im Red Bull Rookies Cup in Spielberg kam es zu einer Fülle von Strafen und nachträglich korrigiertem Ergebnis. Alvaro Carpe aus Spanien konnte gewinnen.

Im Red Bull Rookies Cup auf der Hausstrecke des Titelsponsors stand Rico Salmela auf dem ersten Startplatz vor Alvaro Carpe. Maximo Quiles komplettierte die erste Startreihe auf Position 3. Der Führende der Gesamtwertung, Brian Uriarte, fand sich beim Start lediglich auf Platz 9 wieder, während direkt vor ihm Lokalmatador Leo Rammerstorfer vom achten Rang ins Rennen ging.

Beim Start konnte sich Carpe noch vor der ersten Kurve gegen den Finnen Salmela durchsetzen, während Marco Morelli den dritten Rang übernahm. Quiles, der von Rang 3 gestartet war, verlor diesen zunächst an den Argentinier Marco Morelli, versuchte seinen Fehler jedoch noch in der ersten Runde zu korrigieren. Rammerstorfer erwischte keinen guten Start und büßte zunächst zwei Positionen ein.

Dies war der Auftakt für eine spannende und unterhaltsame Anfangsphase, in der sich an der Spitze des Feldes zunächst eine Zehnergruppe bildete, in der sich eine kaum überschaubare Anzahl an Überholmanövern ereignete. Gröbere Fahrfehler blieben zunächst aus, bis Ruché Moodley noch in der Anfangsphase der Vorderreifen vor Kurve 2 wegrutschte. Dies bedeutete für diesen das frühe Aus.

Die Führung wechselte nahezu in jeder Runde, oft sogar mehrmals, für Unterhaltung war bei den Zuschauern also gesorgt. Zur Halbzeit des Rennens konnte Quiles zunächst eine knappe Führung verteidigen, bevor Carpe ihm diese wieder entreißen konnte. Der Spanier konnte anschließend eine kleine Lücke öffnen.

Auffällig war, wie viele Fahrer wiederholt die Streckenbegrenzungen überfuhren. Insgesamt wurden in diesem Rennen zahlreiche Long-Lap-Strafen verhängt, der Großteil davon wegen Überfahrens der Streckenbegrenzung. Planques, Mononyane und Danish erwischte es dabei sogar mehrmals.

Verfolger Quiles reihte sich kurz nach Mitte des Rennens ebenso in die Gruppe der Fahrer ein, die die Streckenbegrenzungen mehrmals verletzten. Mit der Ausführung der fälligen Strafe ließ er sich jedoch Zeit. Bevor er diese antrat, übernahm der Spanier noch in der Zufahrt auf die Start-Ziel-Gerade abermals die Führung. Durch die Long-lap wurde er auf Rang 9 durchgereicht.

Dies bildete der Auftakt für eine nochmals wildere Schlussphase des Rennens. Pratame, Carpe und der Meisterschaftsführende Uriarte, der sich mittlerweile auf den dritten Rang vorgearbeitet hatte, bildeten dabei das Spitzentrio.

In der letzten Runde ging es nochmals hoch her mit vielen Positionswechseln und, durch Pugliese und Pratama, auch zwei Stürzen.

Letztlich ging Morelli als Führender in die letzte Kurve, wurde jedoch kurz vor der Ziellinie von Carpe abgefangen. Durch dieses Manöver auf den letzten Metern konnte er somit Uriarte von der Spitze der Meisterschaftswertung verdrängen.

Gegen Pons, Mounsey und Planques wurden nach der Zieldurchfahrt Strafen ausgesprochen. Die ersten beiden büßten dadurch je eine Position ein. Der Österreicher Leo Rammerstorfer wurde als Siebter in die Ergebnislisten eingetragen.

Ergebnisse Red Bull Rookies Cup, Rennen 1, Spielberg/A:

1. Alvaro Carpe (E), 16 Runden in 28:12,876 min

2. Marco Morelli (RA), +0,024 sec

3. Maximo Quiles (E), +0,174

4. Valentin Perrone (RA), +0,414

5. Rico Salmela (FIN), +0,419

6. Brian Uriarte (E), +0,474

7. Leo Rammerstorfer (A), +0,826

8. Guido Pini (I), +2,903

9. Kristian Daniel (USA), +7,794

10. Carter Thompson (AUS), +7,897

11. Kevin Farkas (H), +9,646

12. Jakkreephat Phuettisan (T), +24,378

13. Dodo Boggio (I), +26,430

14. Hakim Danish (MAL), +29,278

15. Joel Pons (E), +29,098

Stand nach 9 von 14 Rennen:

1. Alvaro Carpe, 152 Punkte. 2. Brian Uriarte 150. 3. Valentin Perrone 130. 4. Maximo Quiles 126. 5. Rico Salmela 102. 6. Marco Morelli 97. 7. Hakim Danish 85. 8. Veda Pratmaya 61. 9. Ruché Moodley 51. 10. Giulio Pugliese 48. 11. Kristian Daniel 44. 12. Leonardo Zanni 41. 13. Carter Thompson 37. 14. Guillem Planques 28. 15. 21. 16. Leo Rammerstorfer 18. 17. Kevin Farkas 11. 18. Evan Belford 10. 19. Jakkreeph Phuettisan 9. 20. Rocco Sessler 8. 21. Guido Pini 8. 22. Kgopotso Mononyane 7. 23. Sullivan Mounsey 7. 24. Lenoxx Phommare 5. 25. Milan Pawelec 2. 26. Joel Pons 1.