Red Bull Rookies/Mugello: Fest in spanischer Hand

Alle kamen nicht im Ziel an

Erneut konnte MotoGP-Pilot Marc Marquez seinem Landsmann Màximo Quiles gratulieren. Der hatte den Sieg im ersten Rennen geholt. Millimeter vor den Landsleuten Alvaro Carpe und Brian Urate.

«It’s a a Chaos, Peter», schrie der Kommentator bei Red Bull TV in sein Mikro. Der angesprochene Peter war selbst kurz vor der Schnappatmung und konnte nicht widersprechen. Schuld waren die Teenager des Red Bull Rookies Cup bei ihrem zweiten Event im italienischen Mugello. Am Samstagabend rasten die KTM-Piloten ungezügelt um die gut fünf Kilometer lange Strecke, ließen kein Überholmanöver aus und beendeten die wilde Hatz zur Krönung des Rennen mit einem Foto-Finish.

Schon in der Besichtigungsrunde ging mit Joel Pons der erste Pilot zu Boden. In der ersten Runde folgte ihm Rico Salmela auf dem Weg ins Kiesbett. An der Spitze formierte sich eine sieben Fahrer starke Gruppe, die nicht nur bei den Kommentatoren mehr als einmal für Adrenalinschübe sorgte. Vor allem die Spanier Màximo Quiles, Alvaro Carpe und Brian Urate sorgten im Kampf um den Sieg für ordentlich Wirbel.

In der Anfangsphase kam auch das frühe Aus für den Thailänder Jakkreephat Phuettisan und den Österreicher Leo Rammerstorfer. Während Phuettisan ärztlich versorgt werden musste, schnappte sich der Österreich ein Motorrad und wollte das Rennen wieder aufnehmen. Doch leider hatte er im Eifer des Gefechts das falsche Bike erwischt.

Marco Morelli, der das erste Rennen in Le Mans gewonnen hatte, landete mit einem technischen Defekt in der Box und Leonardo Zanni schied aus, nach dem seine KTM mächtige viele weiße Rauchzeichen gegeben hatte. Zum Glück konnte das Rennen ohne die gefürchtete Ölspur weitergehen.

Wie üblich kam es in der letzten Runden bei der inzwischen auf neun Piloten angewachsenen Gruppe zu tumultartigen Szenen, die für den einen oder anderen Fahrer nur durch den rettenden Weg ins Kiesbett zu überstehen war. Im Ziel hieß es erst noch Bibbern bei den Top Drei. Das Zielfoto musste her.

Mit zarten 0,004 min Vorsprung hatte Quiles das Rennen gewonnen und wurde in der Boxengasse von Alex und Marc Marquez ordentlich geherzt. Auf Platz 2 wurde ein leicht enttäuschter Brian Uriate gewertet. Rang 3 wurde Alvaro Carpe zugesprochen.

Während Carpe im Interview auf spanisch seine Großeltern daheim vor dem Fernsehgerät grüßte, gab sich Quiles ganz als souveräner Sieger. «Das Rennen war nett», erklärte der Spanier, der seine dritte Saison im Cup unterwegs ist, «aber auch viel Kampf. Vor allem auf der langen Geraden war es schwer. Zwischendurch hatte ich mal Probleme mit Chattering. Vor allem die letzte Runde war schwierig, aber dann habe ich es gemacht, wie letztes Jahr. Auf der Geraden kam dann keiner mehr an mir vorbei.»

Wer am Sonntagmorgen richtig wach werden will, kann sich ab 8.45 Uhr das zweite Rennen auf Red Bull TV ansehen.

Ergebnis Red Bull Rookies Mugello Rennen 1

1. Màximo Quiles (ESP) 26:26.325 min

2. Brian Uriarte (ESP) + 0,004

3. Alvaro Carpe (ESP) + 0,044

4. Ruché Moodley (RSA) + 0,304

5. Veda Pratama (INA) + 0,360

6. Valentin Perrone (ARG) + 0,435

7. Hakim Danish (MAL) + 0,518

8. Giulio Pugliese (ITA) + 1,182

9. Carter Thompson (AUS) + 3,926

10. Guillem Planques (FRA) + 4,043

11. Kristian Daniel Jr. (USA) + 14,135

12. Evan Belford (ENG)

13. Sullivan Mounsey (ENG)

14. Milan Pawelec (POL)

15. Lennox Phommara (SUI)

16. Dodo Boggio (ITA)

17. Kevin Farkas (HUN)

18. Rocco Sessler (GER)



Out



Kgopotso Mononyane (RSA)

Leonardo Zanni (ITA)

Marco Morelli (ARG)

Rico Salmela (FIN)

Leo Rammerstorfer (AUT)

Jakkreephat Phuettisan (THA)

Guido Pini (ITA)

Joel Pons (ESP)