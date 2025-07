Spanier gewinnt Rookies-Regenrennen in Sachsen

Im ersten Sachsenring-Rennen des Red Bull Rookies Cup wurde alles auf den letzten Metern entschieden. Den Sieg schnappte sich auf abtrocknender Strecke Brian Uriarte. Begleiter aus Indonesien und Frankreich.

Von den schnellen Kurven und der langen Hauptgeraden in Mugello wechselten die Fahrer der Nachwuchsschmiede an den Sachsenring. Dramatische Höhenunterschiede und keine Verschnaufpause für die Red Bull MotoGP Rookies war damit vorprogrammiert.

Auch wenn der eine oder andere Pilot die Strecke vielleicht kannte, in Kombination mit ihrer KTM war das hügelige Terrain für alle neu. Favoriten waren im Rahmen des deutschen Grand Prix nach wie vor die üblichen Verdächtigen. Der Tabellen-Erste Hakim Danish aus Malaysia, der Ende des Monats 18 Jahre alt wird, baute seinen Vorsprung in der Cup-Wertung in Mugello leicht aus. Er hat nun 32 Punkte Vorsprung auf den 16-jährigen Spanier Brian Uriarte. Die mit Abstand meisten Punkte holte in Mugello der zweifache Sieger Veda Pratama, der 16-jährige Indonesier liegt nun mit 56 Punkten Rückstand auf den Führenden auf Platz 3.

Die Pole Position ging am Freitag nach Kirgisistan, nachdem der 15-jährige Yaroslav Karpushin in seiner vierten Runde der Qualifikation die Bestzeit geliefert hatte. Fast ebenso schnell war in derselben Runde der 17-jährige Australier Carter Thompson, der nur 0,168 Sekunden langsamer war. Der 16-jährige Spanier Brian Uriarte holte Startplatz 3. Hakim Danish qualifizierte sich als 13., der Doppelsieger von Mugello, Veda Pratama, als Siebter. Leo Rammerstorfer nahm das Rennen vom zehnten Platz aus unter die Räder.

Ihr Training hatten die Teenager noch bei trockenem Sommerwetter absolviert. Der Samstag präsentierte sich eher wie ein regnerischer Herbsttag. Das Rennen wurde daher auch als Regenrennen gestartet. Auch wenn von oben passend zum Start kein Regen mehr nachkam und sich an der einen oder anderen Ecke des Asphalts schon trockene Stellen zeigten. Zen Mitani musste noch eine Strafe absitzen, daher ging es für den Japaner aus der letzten Startreihe zu. Marco Morelli nahm das Rennen aus der Boxengasse auf. Sullivan Mounsey rutschte bereits in der zweiten Kurve ins Aus, konnte aber dem Feld hinterherhetzen.

Als wasserfest erwies sich der Spanier Brian Uriarte, der sich schon in der ersten Runde einige Motorradlängen absetzen konnte. Die Verfolgergruppe wurde vom Australier Carter Thompson angeführt. Der Polesetter war auf Platz 17 gestrandet, Rammerstorfer tauchte nicht in der Liste auf.

Thompson schaffte es, sich aus der wilden Verfolgermeute zu lösen und den Abstand zu Uriarte zu schließen. Nach drei Runden wagte er in der Bergab-Passage das Überholmanöver und setzte sich an die Spitze. Veda Pratama kämpfte um den dritten Platz, war mit der Idee aber nicht alleine. Kiandra Ramadhipa machte ebenso Tempo und gemeinsam nahmen sie Verfolgung der beiden Spitzenreiter auf. Und die Ideallinie wurde mit jeder Runde trockener. Doch nur Zentimeter daneben war es noch reichlich nass und damit entsprechend rutschig. Kurz vor der Halbzeit war man vorne dann zu viert und die für den Nachwuchs-Cup bekannten Spielchen gingen wieder los.

Marco Morelli hatte fertig. Der Argentinier war bei seiner Aufholjagd gestürzt. Bei Ramadhipa lief dagegen das Rennen ganz nach seinen Vorstellungen. Er sammelte reichlich Führungskilometer, wusste aber Pratama und Uriarte hinter sich. Auch der Franzose Guillem Planques rechnete sich Chancen aus. Thompson war aus der Spitzengruppe raus- und in die Verfolgermeute reingefallen und rackerte sich auf Platz 5 ab.

Bei noch sechs ausstehende Runden hatte sich Ramadhipa fast eine Sekunde gegen die Konkurrenz herausgearbeitet, Tendenz steigend. Allerdings nur bis zur vorletzten Runde, da stand plötzlich Uriarte hinter dem Inder und probte den Aufstand. Mit Erfolg. Ende der Bergab-Passage ging er vorbei und holte sich den Sieg. «Ein verrücktes Rennen », meinte er anschließend. «Ich wollte anfangs einen Vorsprung rausfahren, das ist mir aber nicht gelungen. Ich konnte meinen Hinterreifen bis zum Ende gut kontrollieren. Dann habe ich meinen Moment gesehen und habe zugegriffen.»

Platz 2 ging mit Ramadhipa erstmals nach Indonesien. «Der Pokal ist für Indonesien», verkündete er dann auch stolz. «Ich wollte auf keinen Fall noch stürzen und habe mein Ego unter Kontrolle gehalten.» Für den Franzosen Planques war es mit Platz 3 der erste Besuch auf dem Rookies-Podest.

Ergebnis Red Bull Rookies Sachsenring Rennen 1

1. Brian Uriarte (E)

2. Kiandra Ramadhipa (NA)

3. Guillem Planques (F)

4. Veda Pratama (INA)

5. Zen Mitani (J)

6. Carter Thompson (AUS)

7. Beñat Fernandez (E)

8. Kiattisak Singhapong (THA)

9. David González (E)

10. Hakim Danish (MAL)

11. Luca Agostinelli (VNM)

12. Kristian Daniel Jr. (USA)

13. Yaroslav Karpushin (KGZ)

14. Jurrien van Crugten (NL)

15. Joel Pons (E)

16. Giulio Pugliese (I)

17. Lucas Brown (GB)

18. Kerman Tinez (VEN)

19. Sullivan Mounsey (GB)

20. Alejandra Fernández (E)

21. Kgopotso Mononyane (SA)

DNF Marco Morelli (ARG)

DNF Leo Rammerstorfer (A)