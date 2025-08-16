Rookies müssen im Regen ran: Uriarte gewinnt

Am Ende war es die spanische Hymne, die auf dem verregneten Red Bull Ring in Österreich gespielt wurde. Brian Uriarte holte sich den Sieg und die Gesamtführung. Rammerstorfer in den Punkten.

Der Kampf um den Red Bull MotoGP Rookies Cup war noch nie so intensiv. Die Serie kehrt mit noch vier ausstehenden Rennen und 100 zu vergebenden Punkten nach Spielberg zurück. Hakim Danish und Brian Uriarte kämpfen seit den ersten Rennen im April in Jerez um die Führung in der Gesamtwertung. Plötzlich wurde ihre Dominanz von Veda Pratama gebrochen, denn der 16-jährige Indonesier gewann drei der letzten vier Rennen.

Am Freitag setzte Veda Pratama seinen Siegeszug mit der Pole Position in Spielberg fort. Der 16-jährige Indonesier war 0,271 Sekunden schneller als sein Erzrivale Brian Uriarte. Marco Morelli komplettiert die erste Startreihe, während Cup-Spitzenreiter Hakim Danish sich mit Platz 9 begnügen muss. «Ich war schon am Donnerstag beim Streckenrundgang zuversichtlich», verriet Pratama. «Ja, ich hatte wirklich ein sehr gutes Gefühl seit gestern, denn auf dieser Strecke habe ich letztes Jahr meinen ersten Podiumsplatz erreicht. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Ich kenne die Strecke. Ich weiß, was ich zu tun habe, und genieße es einfach. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Qualifikation. Wir werden im Rennen sehen, wie es läuft. Es wird Spaß machen, und ich hoffe, dass ich das Siegesgefühl vom Sachsenring mitnehmen kann.»

Sparsame 20 Grad und dunkle Wolken erwarteten die Nachwuchspiloten. Nur wenige Kilometer von der Rennstrecke entfernt hatte der Himmel bereits seine Schleusen geöffnet. Zuschauer waren beim Start der jungen Wilden kaum noch auf den Rängen zu finden. Lokalmatador Leo Rammerstorfer fuhr aus der vierten Startreihe los.

Die Teenager waren gerade wenige Meter unterwegs, als schon die ersten Regentropfen auf die Strecke platschten. Die rote Flagge war die logische Konsequenz. Benat Fernandez hatte Pech, denn er war bereits gestürzt und konnte nicht weiterfahren. Ebenfalls involviert war der Spanier Joel Pons. Mit 30 minütiger Verspätung ging es, ausgerüstet mit Regenreifen, endlich los. Bei zwei Warm-up-Runden konnten sich die Fahrer mit den neuen Bedingungen vertraut machen.

Zehn Runden hatten die Red Bull Rookies in Österreich vor sich. Den Start gewann Pratama, wurde aber schon nach wenigen Kurven von Brian Uriarte kassiert. Rammerstorfer fand sich nach dem ersten Gerangel nach dem Start auf dem elften Platz wieder. Der Schweizer Lenoxx Phommara drehte erst auf Platz 17 und kurz später auf Platz 16 seine Runden.

Die zweite Runde ging mit einem Sturz von Carter Thompson los. Hinter dem Führungs-Duo Uriarte-Pratama, die sich bei der Arbeit an der Spitze abwechselten, wurde die Verfolger-Meute von David Gonzales angeführt. Eine Runde später stürzte der Japaner Zen Matani. Rammerstorfer war damit auf dem zehnten Platz angekommen. Der nächste Kunde im Kies war der Niederländer Jurrien van Crugten. Der schnellste Mann im Feld war derweil Hakim Danish, doch die Lücke zur Spitze war im auf zehn Runden verkürzten Rennen schon ordentlich groß.

Vier Runden vor Schluss war Danish auf dem dritten Platz angekommen, doch nach vorne war der Weg noch weit und seine Verfolger ließen den Malaien auch nicht so ohne weiteres ziehen.

Für die Schweizer Fans gab es schlechte Nachrichten. Drei Runden vor der Zieldurchfahrt hatte es Lenoxx Phommara mit einem Sturz erwischt. Den Sieg machten Pratama und Uriarte unter sich aus. Der Kampf um Rang 3 wurde eine hart umkämpfte Angelegenheit zwischen Kristian Daniel, Hakim Danish und David Gonzalez. Danish musste dabei auf den letzten Metern noch zu Boden, konnte aber weiterfahren und noch die Punkte für Platz 8 retten. Die Führung in der Meisterschaft war er allerdings los. Die holte sich Uriarte mit seinem Sieg vor Pratama und Daniel.

Red Bull Rookies Cup, Spielberg, Ergebnis Rennen 1

1. Brian Uriarte (E)

2. Veda Pratama (IND)

3. Kristian Daniel Jr. (USA)

4. Kiandra Ramadhipa (IND)

5. David González (E)

6. Kiattisak Singhapong (T)

7. Marco Morelli (RA)

8. Hakim Danish (MAL)

9. Guillem Planques (F)

10. Yaroslav Karpushin (KZG)

11. Leo Rammerstorfer (A)

12. Kerman Tinez (VEN)

13. Sullivan Mounsey (GB)

14. Lucas Brown (GB)

15. Luca Agostinelli (V)

16. Beñat Fernandez (E)

17. Carter Thompson (AUS)

18. Kgopotso Mononyane (SA)

19. Lenoxx Phommare (CH)

20. Alejandra Fernández (E)

21. Joel Pons (E)

DNF Zen Mitani (J)

DNF Giulio Pugliese (I)

DNF Jurrien van Crugten (NL)

DNF Gabriel Tesini (RSM)

DNF Kerman Tinez (VEN)