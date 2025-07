Wilde Rookies am Sachsenring – Sieg für Pratama

Zum Abschluss des MotoGP-Wochenendes auf dem Sachsenring durften noch einmal die Red Bull Rookies ran und lieferten ein aufregendes Rennen ab. Der Sieg ging an Veda Pratama. Leo Rammerstorfer mit kaputter Kette.

Auf dem nassen und rutschigen Sachsenring schnappte Brian Uriarte beim ersten Rennen am Samstag dem lange führenden Kiandra Ramadhipa in den letzten beiden Kurven den Sieg weg. Es war der vierte Saisonsieg des 16-jährigen Spaniers im Red Bull MotoGP Rookies Cup und er verkürzt damit seinen Rückstand auf Cup-Spitzenreiter Hakim Danish. Der Österreicher Leo Rammerstorfer war nicht über die erste Runde hinausgekommen.

Hochsommerlich ging es auch beim zweiten Rennen am Sonntag nicht zu, doch immerhin war es im Vergleich zum Vortag trocken. Garniert mit einer kräftigen Brise. Auf der Pole-Position fand sich erneut der Kirgise Yaroslav Karpushin ein. Für Leo Rammerstorfer ging das Rennen wieder aus Reihe 4 los. 19 Runden standen am Ende des MotoGP-Wochenendes auf dem Sachsenring an.

In der ersten Kurve nach dem Start krachte es bereits ordentlich und für Joel Pons, Luca Agostinelli und Alejandra Fernández war Feierabend. An der Spitze ging es von ersten Meter an heftig zur Sache und den beiden Kommentatoren entfuhr mehr als einmal ein lautstarkes «oh my goodness». Bei dem Führungskilometern wechselten sich Yaroslav Karpushin, Veda Pratama und Brian Uriarte ab, nach einigen Runden kam mit David González ein weiterer Spanier dazu, mit einem Dutzend Verfolgern am Hinterrad.

In Runde 4 war Rammerstorfer in den Punkterängen angekommen. Ein Sturz musste Hakim Danish verzeichnen und war damit auch erst mal die Gesamtführung los. Er bekam seine KTM wieder zum Laufen und jagte dem Feld hinterher. Die Führungsgruppe war auf 14 Fahrer angewachsen, 20 waren überhaupt noch dabei. Eine Runde später erwischte es Rammerstorfer und nichts wurde es mit Punkten. Die Kette seiner KTM war gerissen und der Österreicher rollte nach einem Ritt durchs Kiesbett enttäuscht aus.

In der überdimensionierten Führungsgruppe konnte man leicht den Überblick verlieren. Gefühlt alle fünf Meter wechselte die Führung. Uriarte schaffte es in Runde 10 innerhalb weniger Kurven von Platz 8 auf den ersten Platz vorzufahren. Doch bei noch neun ausstehenden Runden sollte das nicht viel heißen, denn die Gegner ließen nicht locker. Im Gegenteil. Für den Schlussspurt wurde die Schlagzahl nochmals erhört.

Vor allem Marco Morelli, der am Samstag noch aus der Boxengasse losmusste, Brian Uriarte und Veda Pratama, der Doppelsieger von Mugello, ließen es krachen. Auch der Kirgise bremste sich wieder heran. In der vorletzten Rennen dann der Zusammenprall mit Ansage. Zwischen Uriarte von außen kommend und Morelli innen knallte es und beide flogen ab. Pratama nutze die Gunst der Stunde in Form einer Lücke, die sich durch den Crash aufgetan hatte und fuhr den Sieg ein. Zen Mitani fand sich plötzlich auf Rang 2 wieder, Yaroslav Karpushin freute sich über Rang 3.

Ergebnis Red Bull Rookies Cup Rennen 2

1. Veda Pratama (IND)

2. Zen Mitani (J)

3. Yaroslav Karpushin (KZG)

4. Kiandra Ramadhipa (IND)

5. David González (E)

6. Carter Thompson (AUS)

7. Giulio Pugliese (I)

8. Beñat Fernandez (E)

9. Kristian Daniel Jr. (USA)

10. Sullivan Mounsey (GB)

11. Guillem Planques (F)

12. Kerman Tinez (VEN)

13. Kiattisak Singhapong (T)

14. Jurrien van Crugten (NL)

15. Lucas Brown (GB)

16. Kgopotso Mononyane (SA)

17. Marco Morelli (RA)

18. Hakim Danish (MAL)

DNF Brian Uriarte (E)

DNF Leo Rammerstorfer (A)

DNF Luca Agostinelli (V)

DNF Joel Pons (E)

DNF Alejandra Fernández (E)