Rookies servieren Spielberg-Thriller zum Frühstück

Am Ende stellte der Gesamtführende Brian Uriarte wieder seine Nerven aus Stahl unter Beweis. In einer wilden Gruppe setzte er sich beim zweiten Rennen der Red Bull Rookies durch. Platz 7 für Leo Rammerstorfer.

Brian Uriarte hatte mit einem Sieg über Veda Pratama im ersten Rennen am Samstag die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Starker Regen sorgte für zusätzliche Spannung beim verkürzten ersten Rennen der Red Bull MotoGP Rookies Cup über 10 Runden in Spielberg. Hakim Danish, der seit dem ersten Rennwochenende in Spanien die Gesamtwertung anführte, kämpfte um Platz 3, rutschte in der letzten Runde aus, konnte aber wieder aufsteigen und wurde Achter. Damit bleibt er auf Platz 2 in der Gesamtwertung, steht aber unter Druck von Pratama. Kristian Daniel Jr. sicherte sich den dritten Platz auf dem Podium.

Am Sonntag hieß es für die Nachwuchspiloten früh raus aus den Federn. Mit ihrem zweiten Rennen um 8.45 Uhr eröffneten sie den Tag des MotoGP-Events in Spielberg. Als Belohnung für den frühen Arbeitsbeginn schien immerhin die Sonne und die Teenager durften sich auf ein trockenes Rennen freuen.

Pratama hatte am besten gefrühstückt und übernahm nach einem gelungen Start das Kommando beim auf 16 Runden angesetzten Rennen. Dicht hinter ihm tauchte sofort Uriarte auf, mit Daniel am Hinterrad. Marco Morelli und David Gonzalez gesellten sich ebenfalls zur Führungsgruppe. Gemeinsam schafften sie es, eine kleine Lücke zum großen Verfolgerfeld aufzureißen. Mittendrin Leo Rammerstorfer auf Platz 8, der Schweizer Lenoxx Phommara tummelte sich auf Platz 13.

An der Spitze versuchte nach drei Runden Kristian Daniel sein Glück, doch auch der US-Amerikaner konnte die Verfolger im Kampf um den Sieg nicht abschütteln. Er wurden auch umgehend von Pratama und der wiederum von Uriarte eingefangen und innerhalb weniger Meter war Daniel auf Platz 4 abgerutscht, denn Morelli hatte die Gelegenheit genutzt und war ebenfalls noch vorbeigeschlüpft. Gonzalez blieb derweil cool und schaute sich die wilde Hatz des Quartetts vor ihm an.

So schön die zahlreichen Manöver an der Spitze anzusehen waren, kosteten sie doch massig Zeit. Zeit, die die Verfolgergruppe nutzte, um die Lücke nach vorne zu schließen und die Führungsmannschaft zahlenmäßig mal eben mehr als zu verdoppeln. Nach wie vor auf Punktekurs waren kurz vor der Halbzeit Rammerstorfer und Phommara.

Als zusätzliche Würze im wilden Rennen mussten zahlreiche Piloten eine Long Lap Strafe absitzen, nachdem sie im Eifer des Gefechts die Streckenbegrenzung missachtet hatten. Luca Agostinelli war gestürzt, beim Eingang in die Long Lap erwischte es Kgopotso Mononyane und Gabriel Tesini.

Hakim Danish patzte ebenso und rutschte damit zurück auf Platz 16, für den ehemaligen Gesamtführenden entwickelte sich damit der Österreich-Ausflug zum absoluten Desaster. An der Spitze duellierten sich wie schon am Vortag Uriarte und Pratama. Vier Runden vor Schluss erwischte es Lenoxx Phommara in Sachen Track Limit und eine Long Lap war fällig.

In den letzten Runden kam man bei den zahlreichen Führungswechseln kaum noch hinterher. Sieben Piloten interessierten sich für den Sieg. Den holte sich in einem wilden Durcheinander Brian Uriarte, vor Veda Pratama und Marco Morelli. Der Österreicher Rammerstorfer feierte Rang 7. Phommara ging mit Platz 16 leer aus.

Red Bull Rookies Cup, Spielberg, Ergebnis Rennen 2

1. Brian Uriarte (E)

2. Veda Pratama (IND)

3. Marco Morelli (RA)

4. David González (E)

5. Kristian Daniel Jr. (USA)

6. Beñat Fernandez (E)

7. Leo Rammerstorfer (A)

8. Carter Thompson (AUS)

9. Zen Mitani (J)

10. Yaroslav Karpushin (KZG)

11. Sullivan Mounsey (GB)

12. Kiandra Ramadhipa (IND)

13. Hakim Danish (MAL)

14. Joel Pons (E)

15. Kiattisak Singhapong (T)

16. Lenoxx Phommare (CH)

17. Jurrien van Crugten (NL)

18. Alejandra Fernández (E)

19. Lucas Brown (GB)



DNF Luca Agostinelli (V)

DNF Giulio Pugliese (I)

DNF Gabriel Tesini (RSM)

DNF Kgopotso Mononyane (SA)

DNF Guillem Planques (F)

DNF Kerman Tinez (VEN)