Moto Classico: Spätjahr statt Frühjahr 2021

Die Saison hat noch nicht richtig angefangen, da geht es mit den Terminen ähnlich weiter wie im Vorjahr. Die Corona-Pandemie und die Einschränkungen zeigen erneut ihre Wirkung auf die Rennsport-Szene.

Die schlimmste Epidemie der Neuzeit lässt nicht locker, Corona bestimmt auch den Terminkalender der Moto Trophy. Der traditionelle Saisonauftakt in Italien auf dem Adria Raceway wird auf das Spätjahr verschoben. Die derzeitige Situation um die Einreise nach Italien, aber vor allem die Durchreise durch Österreich und der Schweiz sind mit erheblichen Auflagen verbunden. Selbst in Italien ist die Reise durch die einzelnen Regionen nicht immer gewährleistet. Ganz zu schweigen von der Wiedereinreise in die Heimatländer, wo ebenfalls negative Tests nachzuweisen sind oder gar mehrere Tage Quarantäne drohen.

All diese Unannehmlichkeiten haben uns dazu bewogen, den Termin auf den 24. bis 26. September 2021 zu verschieben. Bis dahin sollte sich die Situation soweit gebessert haben, dass eine sichere Durch- und Einreise in Italien gegeben ist. Anstelle des Auftakts ist die Moto Classico eben die Abschlussveranstaltung der Moto Trophy Saison.

Damit beginnt die Saison der Moto Trophy mit dem Roll-out auf dem Sachsenring am 17. April. Gleich eine Woche später dann das erste lange Renn-Wochenende auf dem Lausitzring. Drei Tage mit Training und Rennen für alle Klassen sind vom 23. - 25. April auf dem Kurs des Infields des DEKRA-Lausitzring angesagt. Die zu erwartenden leichten Lockerungen für den Breitensport, verbunden mit einem umfangreichen Sicherheitskonzept, berechtigen zu Hoffnung, dass diese Events auch wirklich stattfinden können.

Die aktuellen Infos zu den Veranstaltungen sind auf unserer Homepage unter www.klassik-motorsport.com > Event-Termine 2021 hinterlegt. Dort einfach informieren.