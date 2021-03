SuperMoto-IDM 2021: Saisonstart auf Juni verschoben

Die Veranstaltung in Großenhain wird das Saisonfinale 2021

Die neue Saison der SuperMoto-IDM beginnt, wie die vorherige aufgehört hat, mit viel Durcheinander: Die Veranstaltung in Großenhain wurde auf das Saisonende geschoben, dafür geht es im Juni auf dem Schleizer Dreieck los.

Die Saison der Internationalen Deutschen SuperMoto Meisterschaft war perfekt vorbereitet. Doch eine verlässliche Terminierung ist in Zeiten der Corona-Pandemie auch für die beiden Promotor ADAC Saarland e.V. und ADAC Hessen-Thüringen sowie den Veranstaltern der IDSM-Serie nicht immer möglich. Aufgrund der aktuellen Situation musste der Saisonauftakt in Großenhain verschoben werden. Als Nachholtermin ist der 25. und 26. September geplant.

Das neue Datum hat auch Auswirkungen auf die Veranstaltung im saarländischen St. Wendel: Dort sollte das Finale der SuperMoto IDM 2021 ausgetragen werden. Aufgrund der Verschiebung wird das Abschluss-Event nun auf dem Militärflughafen in Großenhain stattfinden. Die Saison beginnt somit am ersten Juni-Wochenende auf dem Schleizer Dreieck in Thüringen.

In der Klasse S4 macht die Verlegung eine neue Klasseneinteilung notwendig. Diese wird auf dem Online-Portal supermotoidm.de veröffentlicht. Die Einschreibung für die neue SuperMoto-Saison ist bereits abgeschlossen. Insgesamt werden rund 220 Fahrer und Fahrerinnen teilnehmen. In der Klasse S1 sind viele hochkarätige Starter dabei, allen voran sind Vizeweltmeister Marc-Reiner Schmidt zu nennen und der amtierende Deutsche Meister Simon Vilhelmsen.

SM-IDM-Kalender 2021

05./06. Juni Schleizer Dreieck

19./20. Juni Wittgenborn

03./04. Juli Schaafheim

31. Juli/01. August Mirecourt (Frankreich)

14./15. August Harsewinkel

28./29. August Oschersleben

11./12. September St. Wendel

25./26. September Großenhain