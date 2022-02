ADAC Academy – Chancen für den Nachwuchs 14.02.2022 - 13:00 Von Esther Babel

Es gibt wieder Schnuppertermine für alle, die von einer Karriere als Motorrad-Rennfahrer träumen. In den Altersgruppen 6 bis 13 Jahren und 14 bis 18 Jahren bietet der ADAC erste Einblicke in den Zweiradsport an.