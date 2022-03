Alpe Adria checkt bei FIM MiniGP Serie ein

Nachwuchsarbeit macht auch vor den europäischen Grenzen nicht Halt. Junge Talente aus Mittel- und Osteuropa haben die Chance, über das Projekt von FIM und Dorna ihren Weg nach oben anzutreten.

«Die Alpe Adria Motorcycle Union freut sich, zu bestätigen», heißt es beim Verband mit Sitz in Kroatien, «dass sie auch für die Saison 2022 Teil der FIM Mini GP World Series sein wird. Dank der Zusammenarbeit mit FIM und Dorna können wir den Fahrern unserer Region mit diesem Projekt eine großartige Chance bieten.» Der Erfolg im Jahr 2021 und die neuen Aussichten für 2022 lassen auf eine spannende Meisterschaft unter den Jüngsten der Zweirad-Szene hoffen.

«Wir informieren die Fahrer unseres Verbandes auch darüber, dass nach dem neuen Reglement jeder Fahrer in seiner eigenen nationalen Serie antreten muss», geht die Erklärung weiter. «Mit Ausnahme von Italien, wo eine eigene Serie gefahren wird, müssen die Fahrer der Mitglieder der Alpe Adria Motorradunion (Tschechische Republik - Griechenland - Serbien - Slowenien - Schweiz - Rumänien - Kroatien - Ungarn - Bosnien & Erzegowina - Polen - Slowakei) an der FIM Mini GP Alpe Adria Serie teilnehmen.»

Terminkalender 2022

18.-19.06.2022 Kartarena Cheb Tschechische ACCR

13.-14.08.2022 Slovakia Ring Slowakei SMF

27.-28.08.2022 Vransko Slowenien AMZS

03.-04.09.2022 Brizidokart Gokart Stadion Ungarn MAMS

24.-25.09.2022 Novi Marof / Pula Kroatien HMS

«Eine weitere Neuigkeit für das Jahr 2022 ist», so der AAMCU, «dass die neuen Regeln fünf Events statt vier wie im letzten Jahr vorsehen. Aus diesem Grund freuen wir uns, die neue Runde im Brizidokart Gokart Stadium in Ungarn und die wertvolle Zusammenarbeit mit der MAMS, die unserem Kalender hinzugefügt wird, anzukündigen.» In den nächsten Tagen hat der Verband weitere Neuigkeiten und das passende Anmeldeformular zum Einsteigen in die FIM Mini GP 2022 Alpe Adria Serie angekündigt.