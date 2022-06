Moto Trophy 2022: Bradl und Bromfiets in Assen

Am kommenden Wochenende geht es auf der MotoGP-Piste in den Niederlanden gleich wieder zur Sache. Zehn Klassen treten in Assen an, auch der Bradl-Nachwuchs macht ernst.

Noch nicht mal eine Woche ist es her, dass die besten Fahrer der Welt im niederländischen Assen um Punkte in der diesjährigen Weltmeisterschaftsserie kämpften. Nur wenige Tage später drehen die Piloten der Moto Trophy auf der Tradition-Rennstrecke vom 1. bis 3. Juli ihre Runden. Ein volles Programm mit vielen Solo- und Seitenwagenklassen wird den Besuchern in Assen geboten. Besonders die Grand Prix Zweitakter erinnern an die glorreichen Zeiten in der ‚Cathedrale of Speed‘, wie die Rennstrecke nur genannt wird.

Höhepunkte der Serie sind jedoch die Superbikes des Jahrgangs bis zur Milleniumsgrenze mit dem Vierzylinder bis 750 cm³ oder Twins bis 1000 cm³. Die starke Abordnung des Oranje-Teams macht es der Konkurrenz auf ihrer Heimstrecke besonders schwer. Allen voran Martin van Ruitenbeek und Patrick van de Waarsenburg (beide Kawasaki ZX7), das Vater-Sohn-Duo Jaivy (Kawasaki ZXR 750 R) und Mario Eikelenboom (Suzuki GSX 7500RR), die auf unterschiedlichen Fabrikaten starten.

Der nur wenige Kilometer von der Rennstrecke entfernt wohnende Lokalmatador Jeroen Versteeg hat seine Kawasaki gegen eine Honda VTR 1000 SP eingetauscht. Ebenfalls auf Hondas Zweizylinder-Konstruktion VTR 1000, mit der der Amerikaner Colin Edwards im Jahr 2000 und 2002 die Weltmeisterschaft errang, vertrauen auch Lex van Dijk und Mike Velthuijzen.

Gegen diese Armada muss sich der Däne August Kroon auf seiner Suzuki GSX 750 RR erwehren, der derzeit in der Tabelle der European Superbike Trophy auf Platz 2 liegt. Unterstützung bekommt er von seinen Landsleuten Claus Pallesen (ebenfalls Suzuki GSX 750 R) und Jan Gertsen (Honda RC 30). Aus Schweden kommen Mats Winberg (Suzuki GSX 750 R), die Kawasaki-Piloten Stefan Carlsson und Jan Greven. Letzterer ist zwar Niederländer, wohnt aber seit Jahren in Schweden und macht gerne einen Abstecher in seine alte Heimat.

Gegen diese Übermacht werden es die deutschen Piloten schwerhaben. Patrick Schäfer versucht mit seiner Aprilia Mille wie im Vorjahr, um den Sieg zu kämpfen. Timo Schönhals (Suzuki GSX 750 RR) kommt mit dem Umstieg von der 600er-Supersportklasse auf die größere Superbike immer besser zurecht. Ob es aber für einen Spitzenplatz reicht, wird sich am Wochenende zeigen.

Neben den alten Hasen sind auch wieder die Youngster am Start. Besonderes Augenmerk fällt dabei auf Stefan Bradls Nachwuchs-Talente der Honda Talent Challenge. Zumal Deutschlands einziger MotoGP-Pilot plant, selbst in Assen seine Jungs beim Renneinsatz in Augenschein zu nehmen. Die Fahrer aus der Abordnung mit Thias Wenzel, Richard Irmscher, Valentino Herrlich und Ben Wiegner wollen sich unter den Augen des Förderers für zukünftige Aufgaben empfehlen. Weitere sechs Fahrer aus dem Yamaha R3 Cup nehmen bei den Young Ridern schon mal die Strecke für den IDM-Lauf in Spätjahr in Augenschein.

Mit den 50ern des Euro Cup, den Seitenwagen, sind insgesamt 10 Solo- und Seitenwagenklassen am Start. Außerdem das große Treffen der BromfieTTs, bei der sich über 600 Mopeds aller Marken und Baujahre treffen werden. Die Teilnehmerliste, Zeitplan und alle weiteren Informationen zum Event sind auf der Homepage nachzulesen.