DMSB/ADAC: Bewerbungsfrist für Nachwuchspiloten

Der Deutsche Motor Sport Bund fördert gemeinsam mit der ADAC Stiftung Sport aufstrebende Talente im Spitzensport. Aktive können sich noch bis 31. August 2022 um die Aufnahme in den Bundeskader bewerben.

Der DMSB und die ADAC Stiftung Sport sind für die Saison 2023 auf der Suche nach neuen Talenten, die mit der Aussicht auf eine Spitzensport-Karriere im DMSB Bundeskader gefördert werden. Erfolgreiche junge Sportlerinnen und Sportler können sich ab sofort bewerben:

Nach der Aufnahme in den Bundeskader erhalten die Talente Unterstützung in unterschiedlichen Bereichen. Dazu zählen disziplinbezogene Kadertrainings und Coachings, unter anderem in den Gebieten Fitness, Mentaltraining, Sponsoring, Medien und Fahrzeugtechnik.

Das ‚Motorsport Team Germany‘ umfasst den Bundeskader und die Nationalmannschaften. Zum Bundeskader zählen derzeit 24 Talente. Sie kommen aus den Disziplinen Kart, Formel, GT- und Tourenwagensport, Rallye, Autocross, Motorrad-Straßenrennsport, Motocross, Enduro, Trial und Bahnsport. Die Motorsportlerinnen- und Sportler im Alter zwischen 14 und 22 Jahren treten national, sowie auf Europa- oder Weltmeisterschaftsebene an. Interessierte Talente sind aufgefordert, sich um die Aufnahme in das Motorsport Team Germany im Rahmen des Online-Talentmeldeverfahrens zu bewerben. Seit dem 15. Juni können Bewerbungen für das mehrstufige Sichtungsverfahren eingereicht werden. Bewerbungsschluss ist der 31.08.2022.

Im nächsten Schritt werden die geeigneten Bewerber Anfang November zum Leistungstest in die Landesportschule nach Osterburg (Sachsen-Anhalt) eingeladen. Nach bestandenem Eingangstest erwartet die Sportlerinnen und Sportler im Auswahltest u.a. die körperliche und mentale Leistungsdiagnostik sowie ein persönliches Jurygespräch mit einem ausgewählten Expertengremium, ebenso wie erste ausgesuchte Seminare und praktische Übungen zu Themen, die für die Ausbildung zum Hochleistungssportler unerlässlich sind.

«Du träumst von einer internationalen Motorsportkarriere», fragen die Talentförderer der ADAC Stiftung Sport. «Wir suchen junge deutsche Motorsporttalente. Bist du im Motorsport aktiv? Hast du eine gültige DMSB Motorsport-Lizenz? Konntest du bereits in einer Rennserie erste Podiums-Plätze einfahren und von deinem Talent überzeugen? Bist du neben Schule/ Ausbildung auf eine internationale Motorsportkarriere fokussiert und möchtest in die Fußstapfen von Sebastian Vettel oder Jonas Folger treten? Und du bist zwischen 1996 und 2013 geboren? Dann bist du bei uns genau richtig. Bewirb dich jetzt für einen Platz im Bundeskader des Motorsport Team Germany - der Nachwuchsförderung des deutschen Motorsports.»

«Im ersten Schritt meldest du dich zunächst für das Sichtungsverfahren an», so die Erläuterung. «Nach deiner erfolgreichen Anmeldung erhältst du im Anschluss eine Bestätigungsmail und erfährst, wie es im Online-Talentmeldeverfahren weiter geht. Darin befinden sich u.a. auch deine persönlichen LogIn-Daten, mit denen du dich bis zum 09.09.2022 jederzeit wieder einloggen kannst, um deine Angaben zu ergänzen. Beachte, dass das Ausfüllen der Pflichtangaben und das Hochladen der Pflichtdokumente zwingende Voraussetzungen sind, um den Anmeldeprozess erfolgreich abzuschließen und um in das Sichtungsverfahren aufgenommen werden zu können.»