MotoAmerica Ridge: Gagne dominiert, Petrucci im Glück

Yamaha-Fahrer Jake Gagne kommt immer näher an Danilo Petrucci heran. Beim Rennen der MotoAmerica Superbikes im Ridge Motorsports Park gewann der US-Amerikaner beide Rennen, Petrucci hatte hingegen viel Glück.

Der aktuelle MotoAmerica-Superbike-Champion Jake Gagne begann das Wochenende im Ridge Motorsports Park praktisch ohne Konkurrenz. Der Yamaha-Star dominierte die freien Trainings und Qualifyings nach Belieben und setzte im Zeittraining einen neuen Rundenrekord. Mit 1:39,145 min fuhr der 29-Jährige exakt 0,975 Sekunden schneller als Danilo Petrucci auf Position 2. Startplatz 3 holte sich Gagnes-Teamkollege Cameron Petersen.

Zum ersten Rennen auf dem vier Kilometer langen Kurs im US-Bundesstaat Washington setzte Gagne alles auf eine Karte. Da das Rennen zweimal abgebrochen werden musst, unter anderem, weil Jake Lewis (Suzuki) und Petrucci stürzten, wurde der erste Lauf insgesamt dreimal gestartet. In jedem der Neustarts setzte sich Gagne gleich an die Spitze und so gelang ihm letztendlich auch der vierte Sieg in dieser Saison.

Hinter Gagne fuhr Petersen zu Platz 2. Dem Südafrikaner fehlten nach acht Rennrunden 3,9 Sekunden auf seinen Yamaha-Kollegen Gagne an der Spitze. Glück hatte der ehemalige GP-Pilot Danilo Petrucci. Als er stürzte, kam die rote Flagge von der Rennleitung. Der Italiener beeilte sich, um schnellstmöglich zur Box zurückzukehren. Seine Mechaniker tauschten die Fußrastenanlage und «Petrux» war wieder bereit für den Neustart. Er wurde Dritter, knapp sechs Sekunden vor Mathew Scholtz (Yamaha) und Hector Barbera.

Auch im zweiten Rennen über 16 Runden ließ Gagne nichts anbrennen, denn er fuhr mit einem Vorsprung von über 4,5 Sekunden vor Danilo Petrucci über die Ziellinie. Für den ehemaligen Superbike-WM-Fahrer war es der 22. Sieg bei den US-Superbikes. Petrucci brachte seine Ducati Panigale V4R zum achten Mal im zehnten Rennen in dieser Saison auf das Podium. Platz 3 ging an Petersen. In der Gesamtwertung hat Petrucci nun einen Vorsprung von elf Punkten auf Gagne, der an Scholtz vorbeigezogen ist.

Ergebnis Ridge, Rennen 1:

1. Jake Gagne, Yamaha, 8 Rdn. in 13:28,498 min

2. Cameron Petersen, Yamaha, + 3,935 sec

3. Danilo Petrucci, Ducati, + 6,237

4. Mathew Scholtz, Yamaha, + 11,946

5. Hector Barbera, BMW, + 12,608

6. Ashton Yates, BMW, + 16,817

Ergebnis Ridge, Rennen 2:

1. Jake Gagne, Yamaha, 16 Rdn. in 27:00,524 min

2. Danilo Petrucci, Ducati, + 4,578 sec

3. Cameron Petersen, Yamaha, + 5,505

4. Mathew Scholtz, Yamaha, + 7,720

5. Hector Barbera, BMW, + 19,541

6. Richie Escalante, Suzuki, + 19,712

Stand MotoAmerica nach zehn Rennen:

1. Petrucci, 176 Punkte

2. Gagne, 165

3. Scholtz, 159

4. Petersen, 139

5. Barbera, 101

6. Escalante, 78