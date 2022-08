Didier Grams: Vierte Plätze sind nicht sein Anspruch

Obwohl er mit dem vierten Rang bei der IRRC Superbike in Horice die beste Platzierung in dieser Saison einfahren konnte, ist Titelverteidiger Didier Grams weiter ratlos, warum die BMW nicht so funktioniert, wie sie soll.

Zwei sechste Plätze beim Saisonauftakt in Hengelo, Fünfter und Zwölfter in Imatra, die Ränge 6 und 9 in Chimay und jetzt Vierter beim einzigen Rennen in Horice, die Ergebnisse von Didier Grams blieben heuer klar hinter den hochgesteckten Erwartungen des fünffachen Gesamtsiegers der International Road Racing Championship (IRRC) Superbike zurück.

«Die Maschine läuft einfach nicht wie sie soll», ist Jens Grams, Vater des Titelverteidigers ratlos. «Wir wissen nicht, ob es am Trainingssturz in Hengelo liegt. Die BMW lässt sich nicht einlenken und Didier kann die Linie nicht halten. Im Kurvenausgang verliert er Anschluss an die Konkurrenten. Seine Zeiten liegen bis zu zwei Sekunden hinter denen des Vorjahres.»

«Im Moment tappen wir im Dunkeln. Wir wissen einfach nicht, wie wir diesem Problem Herr werden können. Es wurden bereits viele Bauteile wie die Schwinge, die Umlenkung und die Dämpfereinheit gewechselt. Die Dauer der Trainingseinheiten ist einfach zu kurz, um das Motorrad umzubauen, um einige Dinge auszuprobieren.»

Weil bis zum Finale der IRRC in Frohburg noch Zeit ist, soll in drei Wochen die Veranstaltung in Dymokury zu einem Test unter Rennbedingungen genutzt werden. «Dieses Rennen bietet sich als Testmöglichkeit an. Wir werden neue Teile in der Gabel verbauen und hoffen, dass das Abhilfe schaffen wird, denn vierte Plätze sind nicht unser Anspruch.»

Dank eines Rennfahrerkollegen gab es wenigstens neben der Rennstrecke einen kleinen Lichtblick für den Sachsen. Nach einem Facebook-Aufruf meldete sich der Belgier Jean Pierre Polet, der sich anbot, einen Umweg über Frankfurt in Kauf zu nehmen, um die neu angefertigte Blitz-Airbag-Rennkombi abzuholen und nach Tschechien mitzubringen.

Ergebnis, IRRC Horice, Superbike

Lauf 1

1. David Datzer (D), BMW, 8 Runden in 17:56,506 min. 2. Vincent Lonbois (B), Yamaha, 14,001 sec zur. 3. Lukas Maurer (CH), Kawasaki, +14,998 sec. 4. Didier Grams (D). 5. Patrick Hoff (D). 6. Laurent Hoffmann (B). 7. Markus Karlsson (S). 8. Marcel Elsner (D), alle BMW. 9. Joey den Besten (NL). 10. Virgil-Amber Bloemhard (NL), beide Kawasaki. Ferner: 11. Johannes Schwimmbeck (D). 12. Nico Müller (D), beide BMW. 15. Andreas Jochum (D), Yamaha. 17. Rene Grundei (D), BMW. 20. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. Schnellste Runde: Datzer in 2:13,141 min. (Rundenrekord).

Zwischenstand IRRC Superbike (nach 7 von 9 Rennen)

1. Datzer, 134 Punkte. 2. Lonbois, 131 Punkte. 3. Maurer, 108. 4. Erno Kostamo (FIN), BMW, 81. 5. den Besten, 71. 6. Grams, 65. 7. Hoff und Bloemhard, beide 59. 9. Elsner, 43. 10. Karlsson, 42. Ferner: 15. Müller, 16. 17. Schwimmbeck, 10. 19. Jochum, 6. 22. Lupberger, 3. 24. Grundei und Hanno Brandenburger (D), Suzuki, beide 1.