Vincent Lonbois (Yamaha) gewinnt Heimrennen in Chimay 25.07.2022 - 10:26 Von Helmut Ohner

© Neidhardt Im zweiten Lauf setzte Markus Karlsson Vincent Lonbois (155) ordentlich zu

Nach einem verpatzten Wochenende in Imatra bringt sich der Belgier Vincent Lonbois mit einem Doppelsieg bei seinem Heimrennen in Chimay im Kampf um die Krone in der IRRC Superbike wieder in Stellung.