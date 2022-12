IBPM - Kalender 2023 fix

Rund um die Termine der Internationalen Bike Promotion Meisterschaft IBPM ging es in den letzten Wochen turbulent zu. Nachdem der ADAC nun Klarheit geschaffen hat, konnte der Kalender für die IBPM finalisiert werden.

Insgesamt sechs Veranstaltungen mit jeweils 2 Läufen pro Klasse werden 2023 durchgeführt. Die IBPM-Saison startet Anfang Mai auf dem beliebten Automotodrom Grobnik/Rijeka mit einer Kombination aus Auftakttraining und den Rennen der Superbike open (ab 1000ccm), Supersport open (bis 600 ccm), Superbike 750 (bis 750 ccm) und des BMW RR Cups. Auch der erste Lauf des German Endurance Cup wird dort ausgetragen. Weiter geht es im Juni mit dem Racing-Weekend auf dem GP-Kurs des Nürburgrings, der einzigen Rennveranstaltung für moderne Motorräder im kommenden Jahr. Im Juli folgen mit Most und Assen zwei Strecken aus dem World Superbike-Kalender. Im August trifft man sich im Automotodrom Brünn, bevor im September das Jahr mit dem Finale auf dem Schleizer Dreieck beendet wird.

«Wir sind glücklich, einen mit so vielen hochkarätigen Events bestückten Kalender vorstellen zu können», hebt Veranstalter Michael Dangrieß hervor. «Mit den Events auf der GP-Strecke des Nürburgrings und auf dem TT Circuit Assen sowie dem Finale in Schleiz sind einmalige Veranstaltungen darunter, die es in keiner anderen vergleichbaren Meisterschaft gibt. Zudem haben alle Strecken internationales Format, was besonders den Sicherheitsansprüchen unserer Teilnehmer sehr entgegenkommt.»

Aktuell sind bereits 146 Fahrerinnen und Fahrer aus sieben Ländern in die Meisterschaft bzw. den BMW RR Cup eingeschrieben. Dabei sticht besonders die Klasse Supersport open mit über 50 Anmeldungen heraus, die noch vor einiger Zeit als das Sorgenkind der Meisterschaft galt. In der Supersport tummelt sich übrigens auch der Großteil der sieben Fahrerinnen in der IBPM, für die es eine eigene, klassenübergreifende Wertung gibt.

«Wir können uns auf volle Felder und ein starkes sportliches Niveau freuen», so Dangrieß weiter. «Es stehen etliche neue Fahrer in der Liste, die schon in anderen Serien ihre Qualität unter Beweis stellen konnten, zum Beispiel Tim Holtz oder Robert Conrads. Für unsere Titelverteidiger wird es also definitiv kein Durchmarsch, das ist jetzt schon abzusehen.» Es dürfte sich also lohnen, die Rennen im kommenden Jahr zu verfolgen. Dies wird neben einem direkten Besuch der Veranstaltungen auch 2023 über das bewährte Livetiming möglich sein. Daneben arbeitet man aber auch an einem Ausbau der Videoproduktionen der Veranstaltungen.

Sportliche Qualität braucht aber auch eine technische Basis und für die sind wieder bewährte Partner an Bord. Mit dem HP Race Support von RS Speedbikes ist bei jedem Event ein kompetenter BMW-Service vor Ort. Die Yamaha-Fraktion wird durch die Firma Motorradtke betreut, Martin Helbig kümmert sich als Vertragshändler um die Suzuki- Kundschaft. Sowohl der HP Race Support als auch Motorradtke bieten zusätzlich einen Fahrwerksservice an. Zudem ist mit Motorrad Stecki ein gut bestückter Teileservice dabei. Für das Thema Reifen sind der hauseigenen Reifendienst bzw. Serienpartner Bridgestone zuständig. Das Serviceangebot wird durch den PSI Sales Point (Lederkombis) und die Physiotherapie von Diana Weisser abgerundet.

«2023 werden wir auf der Basis des Feedbacks unserer Teilnehmer einige kleinere Dinge in den Abläufen verbessern und die Vermarktung weiter intensivieren. Unsere Fahrerinnen und Fahrer bieten tollen Sport und das soll gern auch außerhalb der Meisterschaft gesehen werden. Aber vor allem wollen wir den Teilnehmern eine solide Rennorganisation mit Schwerpunkt auf Sicherheit und Fairness bieten und die wunderbare familiäre Atmosphäre im Fahrerlager erhalten, denn die macht die IBPM- Events so erlebenswert», schließt Dangrieß ab.

Die Jahresanmeldung für die gesamte Serie ist bereits möglich, wer diese Option wählt bekommt nicht nur einen besseren Preis sondern auch eine Startplatzgarantie. Zum Jahresende werden dann auch die einzelnen Events buchbar sein. Die Resultate der einzelnen Rennen und die Meisterschaftsstände sind unter www.maxx-adrenalin.de abrufbar.

IBPM- und BMW RR Cup- Kalender 2023

01.-04.05. Autodrom Grobnik Rijeka/CRO

09.-11.06. Nürburgring GP/GER

07.-09.07. Autodrom Most/CZE

21.-23.07. TT Circuit Assen/NED

25.-27.08. Automotodrom Brno/CZE

08.-10.09. Schleizer Dreieck/GER