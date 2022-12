FIM MiniGP Series 2023: Anmeldungen laufen

Nach Österreich möchte 2023 auch Deutschland mit der ADAC FIM MiniGP-Serie in die globale FIM MiniGP World Series einsteigen. Die Anmeldungen für die MiniGP-Serien sind bereits gestartet.

Nachdem Österreich mit der FIM MiniGP Austria Series bereits 2022 in das von der FIM und Dorna organisierte MiniGP-Projekt eingestiegen ist, möchte im nächsten Jahr auch Deutschland nachziehen. Die ADAC FIM MiniGP-Serie soll dabei jungen Nachwuchspiloten zwischen 10 und 14 Jahren den Einstieg in den Rennsport ermöglichen. Dafür hat der ADAC die neue Klasse schon offiziell bei der FIM angemeldet.



Ab 2023 wird es neben der 160-ccm-Klasse außerdem eine 190-ccm-Kategorie geben, in der die Ohvale GP-0 190 zum Einsatz kommt. Interessierte Föderationen und Veranstalter können sich noch bis zum 28. Februar um einen Platz in der FIM MiniGP World Series bewerben, um 2023 Teil des «Road to MotoGP»-Programmes zu werden. Genau wie in diesem Jahr muss jede Serie mindestens fünf Veranstaltungen mit insgesamt zehn Rennen austragen. Die besten Fahrer jeder nationalen Serie werden am Saisonende zum Weltfinale eingeladen, wo der Deutsche Fynn Kratochwil in diesem Jahr den Vizetitel geholt hat.



Interessierte Fahrer können sich entweder bei der FIM für eine der Serien einschreiben oder direkt über die Webseiten des ADAC sowie der MiniGP Austria Series bewerben.