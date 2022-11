Julius Coenen: Eine weitere Runde im NTC geplant 23.11.2022 - 10:13 Von Esther Babel

© Coenen Julius Coenen

Aktuell läuft die Anmeldung für den Northern Talent Cup 2023. Auch Julius Coenen will nach Rang 13 in diesem Jahr nochmals in der Talentschmiede angreifen und das Gelernte für bessere Platzierungen einsetzen.