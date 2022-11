Offiziell: Die Termine für die JuniorGP-Saison 2023

Am Sontag wurden Junioren-Weltmeister Rueda bei den FIM Awards in Valencia geehrt. Er fährt 2023 im Red Bull Ajo-KTM-Team. Und jetzt stehen die Termine für das kommende Jahr fest.

Die «Finetwork FIM JuniorGP World Championship» mit den Klassen JuniorGP (Junioren-Moto3-WM, Moto2-EM, European Talent Cup) wird in der kommenden Saison ausnahmslos in Spanien und Portugal ausgetragen. 2022 fand noch ein Moto3-Junioren-WM-Lauf noch im Rahmen des Misano-GP statt. Auch beim Le Mans-GP haben wir in der Vergangenheit schon Wettkämpfe der Moto3-Junioren gesehen.

Die Saison startet am 7. Mai in Estoril und wird am 5. November auf dem Circuit Ricardo Tormo in Valencia zu Ende gehen. Bei welchen Veranstaltungen in den zwei Hauptklassen zwei Rennen stattfinden werden, ist noch nicht fix vereinbart worden.

Die JuniorGP-Termine 2023

07. Mai: Circuito do Estoril/Portugal

21. Mai: Circuit Ricardo Tormo/Spanien

04. Juni: Circuito de Jerez-Ángel Nieto/Spanien

02. Juli: Autódromo Internacional do Algarve/Portugal

16. Juli: Circuit Barcelona-Catalunya/Spanien

08. Oktober: MotorLand Aragón/Spanien

05. November: Circuit Ricardo Tormo/Spanien

JuniorGP Endstand (nach 12 Rennen):

1. Rueda 238 Punkte. 2. Salvador 162. 3. Farioli 149. 4. Azman 117. 5. Piqueras 105. 6. Veijer 93. 7. Alonso 86. 8. Almansa 85. 9. Buasri 85. 10. Cruces 80. – Ferner: 20. Dettwiler 23. 26. Rosenthaler 8. 30. Tonn 1.

Moto2-EM-Endstand (nach 11 Rennen)

1. Tulovic 255 Punkte. 2. Agius 182. 3. Escrig 160. 4. Toledo 125. 5. Cardelús 114. 6. Ruiz 97. 7. Garcia 80. 8. Rato 79. – Ferner: 24. Czyba. 10. 28. Orgis 4.

European Talent Cup-Endstand nach 11 Rennen:

1. Guido Pini (I), 165 Punkte

2. Joel Esteban (E), 158

3. Casey O'Gorman (IRL), 130

4. Maximo Martinez (E), 129

5. Brian Uriarte (E), 107

6. Dodo Boggio (I), 96