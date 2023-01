Fynn Kratochwil: «In Intact GP-Community aufgenommen»

Fynn Kratochwil trumpfte beim MiniGP-Weltfinale in Valencia mächtig auf. Für 2023 hat der 12-Jährige ein umfangreiches Trainingsprogramm geplant, für das er nun auch Unterstützung durch die Intact GP-Mannschaft erhält.

Fynn Kratochwil ist seit seinem vierten Lebensjahr auf zwei Rädern unterwegs. 2019 gelang ihm mit dem Meistertitel im ADAC Pocketbike Cup sein erster Erfolg. Zuletzt gewann der 12-Jährige die MiniGP Austria Series, woraufhin er zum FIM MiniGP-Weltfinale nach Valencia eingeladen wurde.

In Spanien beeindruckte der Lockenkopf seine Kontrahenten mit seinem Speed und seinem Fahrtalent. «Ich hatte viel Spaß in Spanien», grinste der Youngster. «Dirk Heidolf und Gustl Auinger haben mir gezeigt, dass alle Fahrer nur mit Wasser kochen und ich locker und konzentriert auftreten soll. Dirk sagte mir außerdem, dass ich mein Ding durchziehen soll und vor niemanden zurückziehen darf. Ich wurde daraufhin von Training zu Training immer besser und lockerer.» Mit zwei zweiten Plätzen und einem dritten Platz setzte er sich gegen die internationale Konkurrenz durch und sicherte sich in beachtlicher Manier den MiniGP-Vizetitel.

Seine Leistungen haben Fynn die Aufmerksamkeit des Intact GP Teams eingebracht, das sich fortan für die Entwicklung des Gymnasiasten einsetzt. «Ich wurde in die Intact-Community aufgenommen, worüber ich sehr dankbar bin. Das gesamte Team und KTM waren zum MiniGP-Finale vor Ort und haben mir die Daumen gedrückt. Ich möchte mich bei Intact GP bedanken und freue mich darauf, das erste Mal mit den anderen Nachwuchsfahrern der Community zu trainieren.»

Für die Saison 2023 hat der junge Nachwuchsfahrer einen vollen Terminkalender. «Ich werde die ADAC MiniGP-Serie fahren. Des Weiteren wollen wir bei der MiniGP Austria Series in der Klasse 190 ccm starten sowie in der 160 ccm-Klasse Gaststarts absolvieren. Auch die Teilnahme an der MiniGP Alpe Adria und MiniGP Niederlande steht wieder auf dem Programm. Wenn alles gut läuft, werden wir in Spanien die ersten Tests auf der Moto4 absolvieren», erklärte Kratochwil im Interview mit SPEEDWEEK.com.

Vater Jan zeigt auf, welcher Weg für Fynn in den kommenden Jahren geplant ist. «Wir möchten den Weg der ´Road to MotoGP´ gehen, denn dort sichet und fördert die Dorna ihre Talente. Natürlich möchte jeder junge Rennfahrer in die Moto3 und später die MotoGP kommen. So auch Fynn und das ist unser Weg, den wir verfolgen.»