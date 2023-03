Moto Trophy 2023: Track Day mit Seitenwagen

Auf die ersten Rennen müssen die Teilnehmer der Moto Trophy noch ein wenig warten. Doch vorab haben die Seitenwagen-Teams in Luxemburg die Gelegenheit, sich auszuprobieren.

Einige Teams der Seitenwagen-Klasse im Rahmen der Moto Trophy 2023 haben sich für die bevorstehende Saison neu zusammengefunden. Doch klappt das Zusammenspiel zwischen Fahrer und Beifahrer wirklich? Wer vor der Saison dies nochmals kurzfristig testen will, kann dies anlässlich des Test- und Track Day auf dem Circuit of Luxembourg, wie sich die Teststrecke des bekannten Reifenherstellers in Colmar-Berg nun nennt, prüfen.

Neben den Soloklassen ist dort auch eine Trainingsgruppe für die Dreirad-Spezialisten aller Serien, Cups und Meisterschaften am Wochenende vom 22. bis 23. April 2023 ausgeschriebenen, offen für jedes Seitenwagen-Team. Vorgesehen sind jeweils am Samstag und Sonntag fünf bzw. vier Trainings-Einheiten, also genügend Möglichkeit, Mann oder Frau und Maschine zu testen.

«Der knapp drei Kilometer lange Kurs gibt mit seiner rund ein Kilometer langen Vollgas-Geraden und den verschiedenen Kurvenvarianten den Fahrern gute Rückmeldung, sowohl Top Speed als auch auf das Handling des Fahrwerks betreffen», so die Veranstalter. «Entsprechend können die Techniker die Abstimmung für die verschiedenen Rennstrecken der bevorstehenden Saison vornehmen. Die unterschiedlichen Kurvenkombinationen geben darüber hinaus besten Aufschluss über die Fitness des Beifahrers.»

Weitere Informationen zu dieser und den weiteren Veranstaltungen gibt es direkt beim Anbieter der Moto-Trophy.