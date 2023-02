Moto Trophy 2023: Neue Termine – neue Strecken

Die Macher der Moto Trophy waren früh dran mit ihrer Planung für das neue Motorsportjahr 2023. Doch jetzt mussten die Organisatoren nachjustieren. Noch ist Bewegung drin.

Aufgrund von Verschiebungen mussten die Organisatoren der Moto Trophy-Serie ihren Terminkalender nochmals umgestalten. So wurde das Trainings-Wochenende um eine Woche auf den 22.-23. April verschoben. Dies findet auf dem Circuit of Luxembourg statt, wie sich die bekannte Test-Strecke eines weltbekannten Reifenherstellers in Colmar-Berg nun nennt. Übrigens können dort alle Solo- und Seitenwagen aller Baujahre teilnehmen.

Erforderlich wurde der Wechsel, da für den ‚New Circuit‘ im Norden von Deutschland noch Genehmigungs-Verfahren ausstehen. Dadurch betroffen ist auch der Saisonauftakt auf dieser Strecke. Jedoch sind wir mit verschiedenen Rennstrecken wegen eines Ersatztermins im Mai in Kontakt.

Offen ist noch der Zeitplan, die Zeitfenster und der Klassen, die anlässlich der 100-Jahr-Feier in Schleiz an den Start gehen. Da wartet die Moto Trophy immer noch auf eine Antwort des MSC Schleizer Dreieck.

Sicher und auch von den Rennstreckenbetreibern bestätigt sind dagegen die Events in Walldürn, Assen, Oschersleben, Most, Luxemburg und Frohburg. Neu hinzu kommt ein langes Wochenende vom 15. bis 17. September auf der neu gebauten Rennstrecke in Mirecourt (Frankreich) in den Vogesen, nur ca. 150 km von der Grenze Straßburg oder Saarbrücken entfernt. Dort steht eine 3,6 Kilometer lange Strecke kurz vor der Einweihung im Frühjahr.

Weitere Informationen zur Serie und Klassen sind auf der Homepage zu sehen.

Termine 2023 (Änderungen möglich)

22. - 23.04.2023 Circuit of Luxembourg

02. - 04.06.2023 Schleizer Dreieck

16. - 18.06.2023 Flugplatz Walldürn

30.06. - 02.07.2023 TT Circuit Assen

21. - 23.07.2023 MotorArena Oschersleben

11. - 13.08.2023 Autodrom Most

02. - 03.09.2023 Circuit of Luxembourg

16. - 18.09.2023 Circuit Mirecourt

17. - 18.09.2023 Frohburger Dreieck