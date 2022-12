F.Koch Rennsport 2023 mit Trio Richtung JuniorGP

Weiter geht’s nach dem Northern Talent Cup für Valentino Herrlich als drittes Nachwuchstalent bei F.Koch Rennsport im Hawkers European Talent Cup 2023. Support für Loris Schönrock und Jona Eisenkolb durch ADAC Pfalz.

Als deutsches Team wird F.Koch Rennsport im kommenden Jahr wieder im Hawkers European Talent Cup an den Start gehen, welcher im Rahmen des FIM Junior GP auf Rennstrecken in Spanien und Portugal ausgetragen wird. Das Premierenjahr 2022 lief für F.Koch Rennsport bereits vielversprechend. Während die beiden Nachwuchsfahrer Loris Schönrock und Jona Eisenkolb seit 2019 erfolgreich ihre Motorsportkarriere bei F.Koch Rennsport voranbringen, wird in der kommenden Saison erstmals auch der 14-jährige Valentino Herrlich aus Hofbieber als dritter Fahrer an Bord sein. «Dank vieler Investitionen und intensiver Vorbereitung besonders für die erste Saison im HETC sind wir nun gut aufgestellt, um den nächsten Schritt zu gehen. Wir freuen uns, mit Valentino ein weiteres vielversprechendes Talent im Nachwuchsrennsport dabei zu haben und gemeinsam mit ihm anzutreten», sagt Teamchef Frank Koch.

Kennengelernt haben sich Jona, Loris und Valentino bereits 2018, als sie gemeinsam im ADAC Minibike-Cup fuhren. Im Anschluss trennten sich vorübergehend die Karriere-Wege der drei jungen Rennfahrer. Während sich Loris Schönrock und Jona Eisenkolb unter der Obhut von Koch seit 2019 im Rahmen der Honda Talent Challenge erfolgreich weiterentwickeln und deshalb 2022 schon den Sprung in den HETC wagten, konnte Valentino Herrlich in der Northern Talent Challenge sein Können ausbauen und parallel zum NTC auch auf der Honda NSF 250R trainieren. Dank der Zusammenarbeit mit Honda Deutschland, Stefan Bradl und Adi Stadler. Für die drei Teenager gilt es nun, sich 2023 immer dichter an das hohe Niveau der Junior GP heranzutasten, Speed und Leistung zu steigern. Unterstützt werden sie dabei auch durch Philipp Freitag, der das Trio als Coach begleitet.

«Meine Familie und ich freuen uns sehr und sind stolz darauf, dass das Team F.Koch Rennsport uns dieses Sprungbrett für den Einstieg in den HETC ermöglicht» versichert Herrlich. «Ich bin sicher, dass ich vom Erfahrungsschatz der zwei Teamkollegen profitieren werde und gleichzeitig auch einiges an eigenem Knowhow beisteuern kann, damit wir uns gegenseitig pushen.»

«Klar sind wir im Rennen Konkurrenten, aber es ist die besondere Stärke eines Teams, wenn wir voneinander lernen und Erfahrungen austauschen können», meint Kollege Jona Eisenkolb. «Dabei geht`s nicht in erster Linie um das Gewinnen, sondern darum, gemeinsam weiterzukommen. Wir haben alle ein Messer zwischen den Zähnen und wollen uns in Spanien unter den Profis aus der ganzen Welt behaupten. Deshalb ist es cool, dass Valentino mit seinem Talent jetzt auch bei uns fährt.»

Dank ihrer bisherigen Erfolge wurden Loris Schönrock und Jona Eisenkolb jetzt in den Förderkader des ADAC Pfalz aufgenommen. Das bedeutet für die beiden zusätzlichen Support, angefangen von der individuellen medizinischen Leistungsdiagnostik, gezielten Trainingsplänen zur Fitnessoptimierung bis hin zum persönlichen Mental-Coaching, Schulungen zu PR- und Pressearbeit, Teamausstattung und finanzieller Förderung für die nächste Saison. Valentino Herrlich hat zurzeit eine Bewerbung bei der ADAC Stiftung Sport laufen und hofft auf eine Zusage.

«Mit solchen Voraussetzungen und den Erfahrungen aus dem letzten Jahr sehen wir der nächsten Saison sehr optimistisch entgegen und freuen uns, auf den bisherigen Erfolgen weiter aufzubauen», sagen Frank Koch und Team. «Ich bin echt beeindruckt», fügt Schönrock an, «und auch dankbar gegenüber Frank Koch, unseren Familien und unseren Sponsoren, dass sie es uns ermöglichen, so professionell und top begleitet unserer Leidenschaft Motorradrennsport nachgehen zu können. Wir werden auch 2023 wieder alles geben. Zwar fahren wir im HETC noch nicht vorne mit, aber wir nähern uns Step bei Step unseren Zielen.»