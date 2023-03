Moto Trophy 2023: Schnell-Test in Luxemburg

Warm up in Luxemburg

Die Saison der Moto Trophy zelebriert den Auftakt 2023 Ende April in Luxemburg. Wer Interesse hat, kann sich dort mit Testfahrten auf die Strecke und die Rennen einschießen.

Die neue Rennsaison steht unmittelbar vor der Tür. Die professionell aufgestellten Teams haben ihre Tests in den wärmeren Gegenden, hauptsächlich in Spanien, schon hinter sich gebracht. Aber was ist mit den vielen privaten Teams und Fahrern, die sich die aufwendige und teure Reise nicht leisten können und wollen? Für die gibt es mit den Test & Race Days auf dem Circuit of Luxembourg, wie sich die Teststrecke des bekannten Reifenherstellers in Colmar-Berg nun nennt, eine Alternative.

Geplant sind vom 22. bis 23. April neben den ausgedehnten Trainings-Sitzungen auch ein erster Test unter Rennbedingungen. Der luxemburgische Motorsport Verband MUL hat nicht nur für seine Fahrer einen Rennlauf ausgeschrieben, es können Fahrer aller Länder als Gaststarter in den aufgeführten Klassen teilnehmen. Ausgeschrieben sind die Testfahrten nicht nur für die Klassiker, sondern auch für die aktuellen Rennmotorräder. Die Piloten der BeNeLux-Trophy in den Klassen Superbike und Supersport freuen sich über die zusätzliche Trainingsmöglichkeit. Auch die Seitenwagen haben eine Trainingsgruppe. Jeweils am Samstag und Sonntag sind 5 bzw. 4 Trainings-Einheiten plus ein Rennen vorgesehen.

«Der knapp drei Kilometer lange Kurs gibt mit seiner rund ein Kilometer langen Vollgas-Geraden und den verschiedenen Kurvenvarianten den Fahrern beste Rückmeldung sowohl auf Top Speed als auch auf das Handling der Rennmotorräder», so die Veranstalter. «Entsprechend können die Techniker die Fahrwerks- Abstimmung für die verschiedenen Rennstrecken der bevorstehenden Saison vorgenehmen.»

Weitere Informationen zu dieser und den weiteren Veranstaltungen werden auf der Homepage veröffentlicht.

Termine 2023 (Änderungen möglich)

22. - 23.04.2023 Circuit of Luxembourg

02. - 04.06.2023 Schleizer Dreieck

16. - 18.06.2023 Flugplatz Walldürn

30.06. - 02.07.2023 TT Circuit Assen

21. - 23.07.2023 MotorsportArena Oschersleben

11. - 13.08.2023 Autodrom Most

02. - 03.09.2023 Circuit of Luxembourg

16. - 18.09.2023 Circuit Mirecourt

17. - 18.09.2023 Frohburger Dreieck