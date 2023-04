MiniGP Austria: 26 Teilnehmer aus sechs Nationen

Talente aus ganz Europa gehen in der Nachwuchs-Serie an den Start. Hochkarätig besetztes Teilnehmerfeld in der neuen 190er-Klasse. Roll-out am Red Bull Ring. Dort steigt auch der Saisonauftakt 2023.

Volles Fahrerlager beim offiziellen Roll-out 2023 der MiniGP Austria Series vor wenigen Tagen am Red Bull Ring: Nicht weniger als 26 junge Talente aus ganz Europa gehen in der zweiten Saison der MiniGP Austria Serie auf Punktejagd. «Wir freuen uns auf eine spannende zweite Saison mit zahlreichen etablierten Talenten und mit vielen neuen Gesichtern. Das große Starterfeld zeigt uns, dass wir mit der MiniGP Austria Serie absolut auf dem richtigen Weg sind», erklärt Rene Binna vom Veranstalter BG Sportpromotion.

Acht rot-weiß-rote Talente finden sich auf der Teilnehmerliste der 160er-Klasse, darunter drei Fahrer aus Oberösterreich (Oliver Gegenleitner, Dominik Kichgatterer und Julian Schönberger) sowie jeweils zwei Piloten aus der Steiermark (Fabian Bachler, Lukas Schuller) und aus Wien (Samy Fernbach, Lucas Wogowitsch). Dazu kommt mit Adrian Luckensteiner ein Fahrer aus Kärnten. Komplettiert wird das Feld mit elf Talenten aus ganz Europa: Deutschland (4), Ungarn (3), Holland (2), England (1) und der Ukraine (1) stehen auf der Liste.

Die neue 190er-Klasse wird von den Top-Fahrern der Premierensaison aus dem Vorjahr angeführt: Tobias Kitzbichler (Tirol, Vizemeister 2022), Anina Urlaß (D, 3. Platz) und Luna Köckritz (D, 4. Platz). Mit Fabian Beitschek (Salzburg) und Patrick Faderl (Oberösterreich) wollen neben dem Tiroler Kitzbichler zwei weitere rot-weiß-rote Talente um Punkte mitmischen. Ben Wiegner (D) und Ruben Nijland (NL) komplettieren das hochkarätig besetzte Feld in der neuen 190er-Klasse. Fynn Kratochwil (D, Gesamtsieger 2022) wird als Gaststarter bei ausgewählten Rennwochenenden mit dabei sein.

Saison 2023: Auftakt am Red Bull Ring

«Die steile Lernkurve der jungen Talente in Kombination mit den variantenreichen Strecken, auf denen wir 2023 fahren werden, ich bin davon überzeugt, dass uns eine spannende Saison erwartet», so Gustl Auinger, Schirmherr der MiniGP Austria Series. Um Punkte gefahren wird sowohl in der 160er als auch in der neuen 190er-Klasse erstmals in rund fünf Wochen beim Saisonstart am Red Bull Ring (20./21. Mai 2023). Davor absolvieren die Zweirad-Talente noch einen Testtag, ebenfalls am Red Bull Ring (23. April 2023, Red Bull Ring).

Apropos Test: Interessierte Nachwuchstalente haben an jedem Rennwochenende der MiniGP Austria Series die Gelegenheit, vor Ort Testrunden zu absolvieren und sich für die kommenden Saisonen zu empfehlen. Um Voranmeldung für untenstehende Termine wird gebeten: minigp@bg-sportpromotion.com.

Termine 2023

20. - 21.05. 2023 Red Bull Ring

17. - 18.06. 2023 Speedarena Rechnitz

15. - 16.07. 2023 Wachauring

05. - 06.08. 2023 Red Bull Ring

16. - 17.09. 2023 Saalfelden/Brandlhof

Über die FIM MiniGP Serie

Die FIM MiniGPTM World Series zielt darauf ab, eine gleichberechtigte Plattform für junge Fahrer weltweit zu schaffen. MiniGP-Wettbewerbe weltweit werden damit vereint und standardisiert, um die Fähigkeiten der jungen Piloten bestmöglich zu fördern und ihre Chancen auf dem Weg in die MotoGP zu verbessern. Seit 2022 gibt es die Minibike- Meisterschaft auch in Österreich. Botschafter der FIM MiniGPTM Austria Series ist Motorrad-WM-Rennsieger Gustl Auinger.

Die Fahrer/innen in der 160er-Klasse müssen zwischen zehn und 14 Jahre jung sein und auf gleichen Ohvale GP-0 160 Maschinen antreten. Ab 2023 wird die MiniGP Austria Series um eine 190er-Klasse für Talente zwischen zwölf und 16 Jahren erweitert, hier wird auf identischen Ohvale GP-2 190 Motorrädern gestartet. Die Top-2 der FIM MiniGP Austria Series bekommen die Chance, sich beim FIM MiniGP World Final 2023 der internationalen Konkurrenz zu stellen. Der Sieger sichert sich einen Platz in einem der Road to MotoGP-Programme. Weitere Informationen unter www.minigpaustria.at.

Teilnehmer 160

Levi Flier/NL

Ole Säuberlich/D

Julian Schönberger/A

Yevsevii Kovalov/UKR

Lukas Schuller/A

Oliver Gegeleitner/A

Fabian Bachler/A

Danny Hinkelmann/D

Dominik Kirchgatterer/A

Adam Levanszky/HU

Scott de Kwaadsteniet/NL

Zalan Kalmar/HU

Lorenz Schöbel/D

Ethan Sparks/GB

Lucas Wogowitsch/A

Amy Zmarzly/D

Adrian Luckensteiner/A

Samy Louis Fernbach/A

Teilnehmer 190

Luna Köckritz/D

Anina Urlaß/D

Ben Wiegener/D

Tobias Kitzbichler/A

Fabian Beitschek/A

Ruben Nijland/NL

Patrick Faderl/A