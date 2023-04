Der Saisonauftakt der IRRC 2023 steht vor der Tür

Sebastian Frotscher ist Anwärter auf Top-3-Plätze in der IRRC Supersport

Bei den Fahrern der International Road Racing Championship laufen die letzten Vorbereitungen für den Saisonstart in Hengelo (6. & 7. Mai). In Deutschland gibt es heuer mit Schleiz und Frohburg zwei Veranstaltungen.

Nur noch wenige Tage bis zum Saisonstart der International Road Racing Championship (IRRC) in den Niederlanden, wo am 6. und 7. Mai auf dem 4,878 Kilometer langen Circuit De Varsselring unweit der Stadt Hengelo die ersten beiden Läufe der Kategorien Supersport und Superbike auf dem Programm stehen. Neben den traditionellen Austragungsorten in Hengelo, Imatra, Chimay, Hořice und Frohburg gibt es zur Freude der Rad-Racing-Fans anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Schleizer Dreieck zusätzlich auch auf dem ältesten Straßenrundkurs Deutschlands eine Veranstaltung.

Die Titelentscheidung in der Supersport-Klasse dürfte wie schon 2022 zwischen dem tschechischen Titelverteidiger Marek Červený und dem Niederländer Jorn Hamberg, der sich im Vorjahr nur knapp geschlagen geben musste, fallen. Gespannt darf man auf den zweifachen britischen TT-Sieger Gary Johnson sein, der für das Team Schleizer Dreieck an den Start gehen wird. Nach dem überraschenden Tod des Vorjahresdritten Thomas Walther werden aus deutschsprachiger Sicht Johnsons Teamkollegen Sebastian Frotscher die besten Chancen auf Top-3-Plätze zugetraut.

Die letztjährige IRRC Superbike stand ganz im Zeichen des Belgiers Vincent Lonbois. Weil sich der Vize-Meister David Datzer dazu entschlossen hat, heuer seinen Focus auf das North West 200 und die Tourist Trophy zu legen und es deshalb zu Terminüberschneidungen kommt, wird er nur einige Gastauftritte absolvieren. Sein deutscher Landsmann Didier Grams – der Sachse gewann diese Serie bereit fünf Mal – und der Schweizer Lukas Maurer werden nichts unversucht lassen, am Ende des Jahres in der Gesamtwertung an erster Stelle zu stehen.

Terminkalender IRRC 2023

06. – 07.05. Hengelo (NL)

02. – 04.06. Schleiz (D)

01. – 02-07. Imatra (FIN)

22. – 23.07. Chimay (B)

12. – 13.08. Hořice (CS)

16. – 17.09. Frohburg (D)