FSBK Ledenon: Mike di Meglios Vorsprung schrumpft

So sehen Sieger aus, Kenny Foray in der Mitte

Wieder kein Sieg für den ehemaligen Weltmeister und nur noch drei Punkte Vorsprung in der Gesamtwertung. Der Doppelsieg in Ledenon ging am Pfingstsonntag an Titelverteidiger Kenny Foray.

Die dritte Runde der französischen Superbike-Meisterschaft FSBK-FE wurde vom örtlichen Club MC Lédenon und der FFM organisiert. Wie auch bei den vorangegangen Events ging es auch im Süden Frankreichs turbulent zu.

Superbike Rennen 1: Foray, Gines, Leblanc

Am Ende des ersten Rennens standen acht Meistertitel auf dem Podium. Wie üblich legten die Hondas des CBO-Teams einen Blitzstart hin. Alan Techer (Honda CBO - Michelin) holte sich den Holeshot vor Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin), der sich an sein Hinterrad klemmte. Corentin Perolari (Yamaha Moto Ain - Pirelli) folgte auf Platz 3 vor Grégory Leblanc (Ducati TWR - Pirelli), der einen eher mässigen Start hatte. Am Ende der ersten Runde wurde die Top 5 von Mathieu Gines (Yamaha Supported Team 41 Performance - Michelin) komplettiert. Dahinter folgte Mike di Meglio (Honda CBO - Michelin) auf Platz 6, der nur eine halbe Sekunde zurücklag, aber von Axel Maurin (Yamaha CMS - Pirelli) bedroht wurde, der einen sehr guten Start von Platz 10 aus hingelegt hatte.

An der Spitze tobte der Kampf zwischen Foray und Techer, zwei Männer, die in dieser Saison noch keinen Sieg errungen hatten. Leblanc übernahm in der sechsten Runde den dritten Platz und erhöhte das Tempo, um das Führungsduo wieder einzuholen. Perolari fiel auf den vierten Platz zurück, bevor er in der zehnten Runde erneut von Gines eingeholt wurde. Nach der Hälfte des Rennens waren noch vier Fahrer im Rennen um den Sieg, der Kampf fand auf allen Ebenen statt. Der Führende Foray, der sich seit Beginn des Wochenendes sehr wohlfühlte, schaffte es, einen Vorsprung von fast zwei Sekunden auf Leblanc herauszufahren, der nun auf Platz 2 lag, nachdem er Techer überholt hatte. Letzterer wurde sofort von Gines vom dritten Platz verdrängt. Als schnellster Mann auf der Strecke gaste der Bretone in der Schlussphase des Rennens an und schien in der Lage zu sein, zu Leblanc und Foray aufzuschließen. Im Gegensatz dazu verlor Techer seinen Rhythmus und war nicht in der Lage, dranzubleiben.

In den letzten beiden Runden beobachtete Foray auf seiner Anzeigetafel, dass seine Verfolger schneller waren. Aber er setzte sich durch und holte sich die 25 Punkte für seinen ersten Saisonsieg. Mit einem guten Manöver überholte Gines Leblanc und sicherte sich in der letzten Runde den zweiten Platz. Aber der Ducati-Pilot war zufrieden, da er zum ersten Mal seit 2016 wieder auf einem Podium stand. Damit ist Leblanc offiziell wieder unter den Titelanwärtern.

Trotz eines großartigen Start ins Rennen musste sich Alan Techer noch gedulden, um 2023 den Sieg zu holen. Immerhin konnte sich die Nummer 5 die Punkte für den vierten Platz sichern, mehr als drei Sekunden vor seinem Teamkollegen und Meisterschaftsführer di Meglio der Fünfter wurde.

Superbike Rennen 2: Doppelerfolg des Champions

Während Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) im zweiten Rennen mit den Hondas von Alan Techer (Honda CBO - Michelin) und Mike di Meglio (Honda CBO - Michelin) kämpfte, kam es in der dritten Runde nach einer Kollision zwischen Roméo Michaud (Yamaha - Pirelli) und Bryan Chuat (Yamaha - Pirelli) zu einem harmlosen Sturz im Mittelfeld und die rote Flagge wurde geschwenkt.

Das Rennen wurde für 12 Runden neu gestartet. Die Hondas des CBO-Teams sind es gewohnt, sich nach dem Verlöschen der Ampel auf den ersten beiden Plätzen zu platzieren. Foray setzte seine beiden direkten Gegner aber sofort unter Druck. Direkt dahinter kämpfte Corentin Perolari (Yamaha Moto Ain - Pirelli) auf dem vierten Platz mit Mathieu Gines (Yamaha Supported Team 41 Performance - Michelin) auf dem fünften Platz. Etwas weiter hinten hat Grégory Leblanc (Ducati TWR- Pirelli) mit seiner #38 Ducati die Top 5 im Visier.

Kurz vor Rennmitte übernahm Foray die Führung von Techer und di Meglio und setzte sich an die Spitze. In den folgenden Runden war es an Gines, sich in Szene zu setzen. Der dreifache französische Meister überholte nacheinander di Meglio und Techer und setzte sich auf den zweiten Platz. Corentin Perolari, der immer im Rhythmus blieb, vervollständigte die Top 5.

Foray war in Rennen 2 unantastbar und gewann ohne Gegenwehr mit der schnellsten Rennrunde. Der Titelverteidiger meldete sich also sehr stark zurück und schrieb 51 Punkte an diesem Wochenende auf seinem Konto gut. Er schob sich auf den zweiten Platz der Meisterschaft, 3 Punkte hinter di Meglio, der den dritten Platz hinter Gines, der den zweiten Platz belegte, belegte. Techer schloss das Rennen am Fuße des Podiums ab und wurde Vierter vor Corentin Perolari.

Aktueller Stand der Französischen Superbike-Meisterschaft

1. Mike DI MEGLIO - 106 Punkte

2. Kenny FORAY - 103 Punkte

3. Alan TECHER - 92 Punkte

4. Mathieu GINES - 89 Punkte

5. Corentin PEROLARI (Challenger) - 75 Punkte