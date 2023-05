NTC/Oschersleben: Sessler (D) jagt Phommara (CH)

Der Schweizer Phommara in Feierlaune

Drittes Rennwochenende des Northern Talent Cup 2023 steigt in der Motorsport Arena. Lenoxx Phommara führt vor dem Deutschen Rocco Caspar Sessler in der Nachwuchs-Serie von Dorna, KTM und ADAC.

Die Saison des Northern Talent Cup 2023 ist in vollem Gange und an diesem Wochenende steht bereits das dritte von sieben Rennwochenenden auf dem Programm. Dazu geht es nach dem Auftaktwochenende im niederländischen Assen zusammen mit der Superbike-Weltmeisterschaft und der zweiten Runde zusammen mit der IDM auf dem Sachsenring vom 02. bis 04. Juni in die Motorsport Arena Oschersleben.

Auf dem 3,667 Kilometer langen Kurs fand bereits Ende März dieses Jahres der Vorsaisontest für die Nachwuchspiloten des Northern Talent Cup statt. Nun kehren die Nachwuchspiloten wieder im Rahmen der IDM in die Magdeburger Börde zurück. Angeführt wird das konkurrenzstarke Feld von Lennox Phommara. Der Pilot vom Team Phommara sammelte mit bisher zwei Siegen und einem weiteren Podestplatz bereits 79 Punkte.

Doch Rocco Caspar Sessler liegt dem Schweizer dicht auf den Fersen. Nachdem der bisher schnellste Deutsche in dieser Saison auf dem Sachsenring zuletzt seinen ersten Sieg im Northern Talent Cup feiern konnte und auch im zweiten Rennen nur knapp geschlagen wurde und auf Platz 2 landete, hat er 75 Zähler auf seinem Konto. «Es ist mein Ziel, so viele Punkte wie möglich aus Oschersleben mitzunehmen», sagt 14-Jährige. Der Pilot des MCA Racing Teams erklärt weiter: «Durch das Auftakttraining habe ich auf der Strecke ein gutes Gefühl. Ich konnte mein Tempo dort im Trockenen und im Nassen steigern. Ich habe mich mit der Strecke schon intensiv auseinandergesetzt und bin auf das Rennwochenende vorbereitet.» Sessler ist überzeugt, dass der Streckenverlauf der Motorsport Arena zu seinem Fahrstil passt. «Ich erwarte daher viel von den beiden Rennen in Oschersleben.»

Mit 53 Punkten hat Martin Vincze (VM Racing Team) bereits einen kleinen Rückstand auf Rang 3 der Gesamtwertung. Aber mit dem schnellen Ungarn ist erfahrungsgemäß immer zu rechnen. Dahinter liegt mit 51 Punkten Sesslers MCA Racing Teamkollege Julius Ahrenkiel-Frellsen aus Dänemark, der wie Sessler seine zweite Saison im Northern Talent Cup bestreitet. Der Rookie Antoine Nativi (CTM 83 Junior Team) aus Frankreich überraschte indes in den ersten beiden Runden mit konstant guten Ergebnissen und insgesamt 43 Punkten.

Der zweite deutsche Nachwuchsfahrer Anakin Zelenak hatte auf dem Sachsenring indes mit einem technischen Problem zu kämpfen und ihn eine Verletzung vom Start im zweiten Rennen abhielt. Umso motivierter ist der 14-Jährige seine bisher gesammelten acht Punkte an diesem Wochenende zu vermehren. «Ich bin wieder fit», erklärt der JRP Academy Team-Pilot. «In Oschersleben versuchen wir, viel zu lernen. Ich hoffe wie an jedem Rennwochenende, dass ich an der Spitzengruppe dranbleiben kann», ergänzt Zelenak, der aktuell auf Rang 17 der Gesamtwertung liegt.

Die NTC-Teilnehmerliste 2023

2 Jordan Bartucca/ITA

4 Niklas Wannenmacher/ AUT

5 Tom Willem Kuil/ NED

7 Rocco Caspar Sessler/ GER

9 Luis Rammerstorfer/ AUT

12 Martin Vincze/ HUN

14 Roberto Piras/ ITA

15 Julius Ahrenkiel-Frellsen/ DEN

16 Kyano Schoo/ NED

23 Lorenzo Pontillo/ BEL

25 Kimi-Nikita Gundermann/ SWI

29 Filip Novotny/ CZE

31 Delano Greven/ NED

33 David Sidorov/ UKR

36 Jurrien van Crugthen/ NED

41 Loris Dekkers/ BEL

42 Julius Coenen/ GER

46 Matteo Masili/ ITA

48 Lenoxx Phommara / SWI

53 Levin Phommara/ SWI

55 Anakin Zelenak/ GER

57 Kilian Holzer/ AUS

81 Daniel Krabacher/ AUS

95 Maxime Schmid/ SWI