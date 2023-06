Wochenend-Tipp: Flugplatzrennen Walldürn

Vom 16. bis 18. Juni 2023 kann man sich bei den Odenwald Klassik vergnügen. Über 200 Teilnehmer werden für eine tolle Kulisse für Augen und Ohren sorgen. Jubiläum der Sound of Single.

Übernächstes Wochenende ist es wieder so weit. Dann brummen auf dem Flugplatz in Walldürn nicht die Motoren der Flugzeuge, sondern die der Rennmotorräder. Einmal im Jahr gibt es Motorsport im Wallfahrtsort, dann findet dort die Odenwald Klassik statt. Über 200 aktive Motorradsportler haben bereits ihre Nennung zu dem Event abgegeben, nicht nur aus allen Teilen Deutschlands, auch aus den Nachbarländern reisen die Fahrer an.

Eines der Höhepunkte ist das Jubiläum der Sound of Single Klasse, die dieses Jahr das 35-jährige Jubiläum in Walldürn feiert. Sind doch in dieser Kategorie nur Motorräder mit 1-Zylinder-Motoren zugelassen, während ansonsten die Multizylinder in den anderen Klassen das Sagen haben. Doch der Ton dieser Dampfhämmer begeistert immer wieder die Motorradfans. Der dumpfe Klang erinnert an die alten Zeiten im Motorradsport, als die Techniker unterschiedliche Motorenkonzepte verfolgten und die Singles gegen die Multis kämpften. Da heute bei gleichem Hubraum die Mehrzylinder weitaus leistungsfähiger sind, bekamen sie Artenschutz mit ihrer eigenen Klasse.

Einen ganz anderen Ton geben dagegen die MV Agusta-Rennmaschinen von Bernd Wagner und Gerhard Fischer ab. Die einzige je gebaute Sechs-Zylinder-Rennmaschine des Rennsportbegeisterten Conte Agusta hat der Technik-Freak aus der Region in mühevoller Arbeit über Jahre restauriert. Rennfans bekommen leuchtende Augen beim Anblick dieser Motorräder, die Kult- und Seltenheit-Status besitzen. Diese technische Delikatesse will Wagner aber nicht zu Hause als Kunstwerk verstecken, wie andere Sammler, sondern dorthin zurückbringen, wo sie hingehört: auf die Rennstrecke.

Ergänzt wird die Präsentation mit den weiteren 3- und 4-Zylinder Rennmaschinen, mit denen einst Weltmeistertitel errungen und unzählige Grand-Prix-Rennen gewonnen wurden. Diese MV Agusta Rennmotorräder gab es nie zu kaufen, sie wurden exklusiv für die Werksfahrer gefertigt. Giacomo Agostini gewann 13 Weltmeistertitel auf diesen Einzelstücken. Walldürn ist eine der wenigen Gelegenheiten, die seltenen Maschinen in Aktion zu sehen und vor allem, zu hören. Übrigens verdiente der italienische Graf sein Geld für das exklusive Hobby mit der Produktion von Hubschraubern.

Ein Besuch zum letzten verbliebenen Flugplatzrennen in Deutschland lohnt sich. Drei Tage Motorsport zum Anfassen ist angesagt mit freiem Zugang zum Fahrerlager, Camping auf der Wiese auch für die Besucher. Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung werden auf der Homepage aktuell unter www.klassik-motorsport.com veröffentlicht.