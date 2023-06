Austrian Junior Cup: Erst IDM, dann GP Sachsenring

Den Nachwuchspiloten des Austrian Junior Cup stehen aufregende Wochen bevor. Erst starten sie gemeinsam mit der Northern Talent Challenge in Oschersleben. Dann geht es weiter Richtung MotoGP.

Nach dem Saisonauftakt am Sachsenring startet der Austrian Junior Cup von 2. bis 4. Juni im Rahmen der IDM in Oschersleben, danach steht das Saison-Highlight im Rahmen der MotoGP (16. bis 18. Juni 2023) im Terminkalender.

Zweiter Saisonstopp, zweites Rennwochenende in Deutschland: Der Austrian Junior Cup gastiert am kommenden Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben. Es gibt jeweils ein Rennlauf am Samstag, 3. Juni (16:00 Uhr) und am Sonntag, 4. Juni (14:05 Uhr). Gefahren wird in einer eigenen Wertung innerhalb des Northern Talent Cups, zu sehen sind beide Rennen im Rahmen des IDM-Livestreams aus Oschersleben.

AJC-Neulinge zeigen zum Saisonauftakt auf

Beim Saisonauftakt am Sachsenring Mitte Mai konnten vor allem zwei Neulinge im AJC-Starterfeld aufzeigen: Alexander Weizel (DEU) holte bei seinem ersten Auftritt im Austrian Junior Cup gleich den ersten Sieg und raste beim zweiten Rennen am Sonntag auf Platz 2. Ebenfalls stark der Auftritt von Luca Hafeneger: Das deutsche Zweirad-Talent steckte den Ausfall am Samstag rasch weg und holte bei Rennen Nummer 2 am Sonntag den Sieg. Hafeneger ist nach nur einem Jahr in der MiniGP Austria Series heuer in den Austrian Junior Cup aufgerückt. Als bester Österreicher fuhr der junge Tiroler Daniel Krabacher am Sachsenring zweimal auf das Podium.

«Das Fahrerfeld im Northern Talent Cup ist natürlich hochklassig besetzt, daher war es für uns schon spannend zu sehen, wie sich unsere Talente im neuen Umfeld behaupten können. Das ist nach einer kurzer Eingewöhnungsphase und nach einigen Ausfällen am Samstag vor allem im zweiten Rennen am Sonntag ganz gut gelungen», freut sich Christoph Gerlach vom Veranstalter BG Sportpromotion.

Saison-Highlight auf der Road to MotoGP

Das Saison-Highlight 2023 steht für die jungen Talente dann Mitte Juni im Rahmen der Motorrad- Weltmeisterschaft auf dem Sachsenring (16.-18. Juni) an. Alle AJC-Rider starten im Fahrerfeld des Northern Talent Cups bei der MotoGP. «Diese Möglichkeit hat sich kurzfristig in Abstimmung mit der DORNA für alle unsere Starter ergeben. Das ist für unsere Rider eine tolle Gelegenheit, um erstmals MotoGP-Luft zu schnuppern und um zu sehen, wo die Reise auf der ‚Road to MotoGP‘ hingehen kann», erklärt Gerlach.