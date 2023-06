Noah Dettwiler (KTM): «Es wäre mehr möglich gewesen»

Beim dritten Saison-Meeting der JuniorGP-Nachwuchsserie blieb KTM-Pilot Noah Dettwiler (Cuna de Campeones) hinter seinen Erwartungen zurück. Trotz technischer Probleme landete der Schweizer einmal in den Punkterängen.

Für die dritte Station der JuniorGP-Saison 2023 machte das Fahrerlager Halt in Jerez de la Frontera. Der Schweizer Noah Dettwiler war mit hohen Erwartungen in den Süden Spaniens gereist. «Ich mag die Strecke sehr und fühle mich dort immer wohl», bekräftigte der 18-Jährige im Interview mit Speedweek.com.

Mit einem zwölften Platz in Estoril sowie den Rängen 15 und 10 in Valencia war Dettwiler gut in die Saison gestartet. Auch auf dem «Circuito de Jerez-Ángel Nieto» lief es für den Fahrer aus dem Team Cuna de Campeones zunächst vielversprechend. Doch nach einem zwölften Platz in den Trainingssitzungen kämpfte der junge Schweizer im Qualifying mit einem Handicap. «Im Qualifying hatte ich ein technisches Problem, wodurch ich keinen guten Startplatz herausfahren konnte», erklärte Dettwiler, der die beiden Rennen am Sonntag von Startposition 21 bestreiten musste.

«Ich habe alles gegeben. Im ersten Rennen konnte ich mich auf Platz 13 vorarbeiten, im zweiten dann nur auf Position 16», schilderte der KTM-Fahrer, der im ersten Lauf 3,197 sec hinter Sieger Ángel Piqueras (Team Estrella Galicia) ins Ziel kam. Im zweiten Rennen überquerte er den Zielstrich 6,215 sec hinter Sieger David Almansa (MIR Racing Team).

Zusammenfassend stellte Dettwiler fest: «Jerez war für mich ein schwieriges Wochenende, da wir durch Pech und technische Probleme etwas zurückgehalten wurden. Ich bin mit dem Ergebnis nicht zufrieden, da ich weiß, dass viel mehr möglich gewesen wäre. Dennoch gebe ich nicht auf. Für das nächste Rennen in Portimão werde ich harte arbeiten, um mich weiter zu verbessern.»

In der Gesamtwertung liegt Dettwiler nach fünf Läufen mit 14 Meisterschaftspunkten auf Rang 17.

JuniorGP Jerez, Moto3, 1. Rennen, 4. Juni

1 Ángel PIQUERAS / SPA/ TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 / Honda 27:09.185

2 Álvaro CARPE / SPA / STV LAGLISSE RACING / Husqvqarna / +0.120

3 Adráin CRUCES / SPA / FINETWORK MIR RACING TEAM / KTM / +1.249

4 Luca LUNETTA / ITA / AC RACING TEAM / KTM / +1.665

5 Cormac BUCHANAN / NZL / AGR TEAM / KTM / +1.937

6 Jacob ROULSTONE / AUS / ASPAR JUNIOR TEAM / GASGAS / +1.727

8 Danial SHAHRIL / MAL / ASIA TALENT TEAM / Honda /+ 2.052

8 Elia BARTOLINI / ITA / TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 / Honda / +1.976

9 Jakob ROSENTHALER / AUT / LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM / Husqvarna / +2.148

10 Marcos RUDA / SPA / FINETWORK MIR RACING TEAM / KTM / +2.209

11 Joel ESTEBAN / SPA / ASPAR JUNIOR TEAM / GASGAS / +2.316

12 Tatchakorn BUASRI / THA / HONDA RACING THAILAND / Honda / +2.471

13 Noah DETTWILER / SWI / CUNA DE CAMPEONES / KTM / +3.179

14 Marcos URIARTE / SPA / STV LAGLISSE RACING / Husqvarna / +11.570

15 Leo RAMMERSTORFER / AUT / LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM / Husqvarna / +11.596



Moto2-EM Race, Jerez, 4. Juni

1 Carlos TATAY /SPA / PERTAMINA MANDALIKA SAG TEAM / KALEX / 27:32.976

2 Yeray RUIZ / SPA / FAU55 TEY RACING / KALEX / +4.223 sec

3 Senna AGIUS / AUS / LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM / KALEX / +4.383

4 Mattia RATO / ITA / AGR TEAM / KALEX / +5.251

5 Xaxier CARDELÚS / AND / PROMORACING / KALEX / +5.430

6 Roberto GARCÍA / SPA / CARDOSO-FANTIC RACING / KALEX / +10.023

7 Alberto SURRA / ITA / TEAM CIATTI-BOSCOSCURO / Boscoscuro / +10.430

8 Unai ORRADRE / SPA / STV LAGLISSE RACING / KALEX / +10.735

9 Alex TOLEDO / SPA / EASYRACE TEAM / Boscoscuro / +21.048

10 Francesco MONGIARDO / ITA / TEAM CIATTI-BOSCOSCURO / Boscoscuro / +23.384

11 Marco TAPIA / ESP / YAMAHA PHILIPPINES STYLOBIKE RACING TEAM / KALEX / +23.535

12 Sam WILFORD / GBR / AGR TEAM / KALEX / +26.187

13 Gerard RIU / SPA / PROMORACING / KALEX / +29.362

14 Piotr BIESIEKIRSKI / POL/ FAU55 EUVIC RACING / KALEX / +31.246

15 Mattia VOLPI / ITA / MMR / KALEX / +44.344

Moto2-EM-Stand (nach 5 von 12 Läufen):

1. Agius 91. 2. Tatay 61. 3. Rato 57. 4. Ruiz 52. 5. Cardelús 44. 6. Antoinelli 32.

Junior-GP, Moto3, 2. Rennen, 4. Juni

1 David ALMANSA / SPA / FINETWORK MIR RACING TEAM / KTM / 27:14.374

2 Álvaro CARPE / SPA / STV LAGLISSE RACING / Husqvarna / +0.158

3 Ángel PIQUERAS / SPA / TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 / Honda / +0.332

4 Cormac BUCHANAN / NZL / AGR TEAM / KTM / +0.398

5 Jacob ROULSTONE / AUS / ASPAR JUNIOR TEAM / GASGAS / +0.500

6 Xabier ZURUTUZA / SPA / MTA JUNIOR TEAM / KTM / +0.555

7 Eddie O'SHEA / GBR / BRITISH TALENT TEAM / Honda / +0.897

8 Adrían CRUCES / SPA / FINETWORK MIR RACING TEAM / KTM / +0.901

9 Fadillah ARBI ADITAMA / IDN / ASTRA HONDA RACING TEAM / Honda / +0.989

10 Joel ESTEBAN / SPA / ASPAR JUNIOR TEAM / GASGAS / +1.983

11 Alessandro MOROSI / ITA / EAGLE-1 / KTM / +5 2.680

12 Jakob ROSENTHALER / AUT / LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM / Husqvarna / +2.705

13 Marcos RUDA / FINETWORK MIR RACING TEAM / KTM / +2.816

14 Elia BARTOLINI / ITA / TEAM ESTRELLA GALICIA 0,0 / Honda / +2.842

15 Danial SHAHRIL / MAL / ASIA TALENT TEAM / Honda / +2.983

16 Noah DETTWILER / SWI / CUNA DE CAMPEONES / KTM / +6.215



ferner:

19 Leo RAMMERSTORFER / AUT / LIQUI MOLY HUSQVARNA INTACT GP JUNIOR TEAM / Husqvarna



Junioren-WM-Stand (nach 5 von 12 Läufen):

1. Piqueras 111 Punkte. 2. Roulstone 65. 3. Carpe 62. 4. Lunetta 55. 5. Carraro 40. 6. Cruces 40. – ferner: 11. Rosenthaler 27. 17. Dettwiler 14. 22. Rammersdorfer 4.