BSB Knockhill: Glenn Irwin und Kyle Ryde spitzenmäßig

Das vierte Rennwochenende der British Superbikes 2023 fand in Knockhill statt. Spannende Kämpfe und spektakuläre Rennen sowie überraschende Ergebnisse brachten den Fans viel Freude.

Nachdem mit Kyle Rayde und Jason O’Halloran beim BSB-Meeting in Donington Park alle drei Rennen von Yamaha gewonnen wurden hatte sich die Konkurrenz von BMW, Ducati, Honda und Kawasaki für das vierte Event der Saison einiges vorgenommen. Tommy Bridewell kam mit seinem Ducati-Team als Führender zu den Rennen in Schottland. Der 34-Jährige brachte die Panigale V4R im Qualifying auf dem zwei Kilometer kurzen Kurs nur auf Startplatz 10, während Teamkollege Glenn Irwin auf die Pole-Position fuhr.

Der Engländer konnte auch wenig später überzeugen, als er das Sprintrennen über 20 Runden am Samstagnachmittag für sich entscheiden konnte. Irwin setzte sich mit 0,6 Sekunden Vorsprung gegen Kyle Ryde auf der Yamaha durch, Dritter wurde O’Halloran, ebenfalls auf einer YZF-R1. Bridewell, Christian Iddon (Ducati) und Leon Haslam komplettierten die Top-6.

Im ersten Hauptrennen am Sonntagmorgen drehte Ryde den Spieß um und sicherte sich seinen vierten Saisonsieg. 0,9 Sekunden nach dem 25-Jährigen fuhr Bridewell als Zweiter über den Zielstrich, Platz 3 ging erneut an O‘Halloran aus Australien. Irwin stürzte drei Runden vor dem Ende in Führung liegend und schied aus.

Auch beim dritten Rennen in Knockhill fuhr Glenn Irwin an der Spitze des Feldes. Nach einem spannenden Kampf setzte sich der Brite mit 0,8 Sekunden Vorsprung gegen Bridewell durch, der auf Platz 2 ankam. Die beiden Yamaha-Fahrer Ryan Vickers und Kyle Ryde kamen auf die Plätze 3 und 4, Lee Jackson kam auf der besten Kawasaki auf Platz 5 ins Ziel.

In der Meisterschaft führt Tommy Bridewell nach zwölf Rennen mit 163 Punkten. Hinter ihm liegen Kyle Ryde (155 Punkte) und Glenn Irwin in Schlagdistanz. Die beiden BMW-Piloten Josh Brookes und Leon Haslam folgen auf den Rängen 4 und 5. Das nächste BSB-Wochenende steigt vom 7. bis 9. Juli in Snetterton.

BSB-Stand nach 12 von 33 Rennen:

1. Bridewell, Ducati, 163 Punkte

2. Ryde, Yamaha, 155

3. Glenn Irwin, Ducati, 152

4. Brookes, BMW, 136

5. Haslam, BMW, 136

6. O'Halloran, Yamaha, 98

7. Jack Kennedy, Kawasaki, 97

8. Vickers, Yamaha, 85

Hier gibt es alle Ergebnisse: BSB 2023