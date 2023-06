Spa-Francorchamps: Birchall-Brüder schlagen zurück

Genau so spannend wie das Sprintrennen am Vortag verlief auch das Hauptrennen der Seitenwagen-WM in Spa-Francorchamps, mit dem besseren Ende für Ben und Tom Birchall. Sattler/Schmidt sehen als Siebente das Ziel.

21 Grad Lufttemperatur und dazu ein leichtes Lüftchen, ideale Voraussetzungen für die Seitenwagen-Teams, den vierten Lauf der Weltmeisterschaft unter die Räder zu nehmen. Todd Ellis/Emmanuelle Clément haben auf der Pole-Position Platz genommen, links neben ihnen die WM-Führenden Ben und Tom Birchall. Das deutsche Paar Josef Sattler/Luca Schmidt, die das erste Mal auf dem 6,985 km langen Kurs unterwegs sind, stehen auf Startplatz 9.

Wie am Vortag kommen Ellis/Clément am besten vom Start weg, dicht bedrängt von Birchall/Birchall. Von der sechsten Startposition schieben sich Harry Payne/Kevin Rousseau vom Team Steinhausen Racing an die dritte Stelle, die sie aber nach der langen Geraden an Sam und Tom Christie abgeben müssen. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood, Tim Reeves/Mark Wilkes und Pekka Päivärinta/Ilse de Haas jagen knapp dahinter über die anspruchsvolle Strecke.

Noch im ersten Umlauf übernehmen die Birchall-Brüder die Führung, können sich allerdings nicht lange daran erfreuen. Von der zweiten bis zur neunten von elf Runden werden die Titelverteidiger Ellis/Clément an erster Stelle geführt. Dahinter setzen sich Kershaw/Charlwood in der achten Runde an die zweite Stelle. Auch Christie/Christie liegen als Viertplatzierte in aussichtsreicher Position.

In der vorletzten Runde geht es drunter und drüber. Ellis/Clément erwischen die Ausfahrt von Raidillon nicht optimal. Diese Unsicherheit nützen Kershaw/Charlwood zum Überholmanöver, werden aber gleichzeitig auf der langen Geraden zur Les Combes-Schikane von Birchall/Birchall der Führung beraubt. In der Schikane vor Start und Ziel setzen sich Ellis/Clément wieder an die zweite Stelle.

Die letzte Runde hat es in sich. Ellis/Clément finden zur berühmt berüchtigten Eau Rouge den Weg an Birchall/Birchall vorbei. Kershaw/Charlwood liegen im Windschatten und lauern auf ihre Chance, nur Christie/Christie haben etwas den Anschluss verloren. In der extrem schnellen Blanchimont-Linkskurve geht die Führung wieder an die Birchall-Brüder, die sie begünstigt auch durch ein Überrundungsmanöver bis ins Ziel nicht mehr aus der Hand geben.

Hinter Ellis/Clément, Kershaw/Charlwood, die ebenfalls von den Nachzüglern aufgehalten werden, und Christie/Christie fahren Reeves/Wilkes (Bonovo Action) ein einsames Rennen. Nach dem dritten Platz am Vortag gibt es für das Weltmeisterteam 2019 den fünften Rang. Payne/Rousseau müssen sich mit dem sechsten Platz zufriedengaben, nachdem sie sich in der zweiten Runde gedreht hatten und bis an das Ende des Feldes zurückgefallen waren.

Sattler/Schmidt überquerten die Ziellinie an der siebenten Stelle. Weniger Glück hatten ihre Bonovo-Action-Teamkollegen. Päivärinta/de Haas wurden in den Dreher von Payne/Rousseau verwickelt und mussten das Rennen aufgeben und auch das niederländisch-deutsche Paar Bennie Streuer/Kevin Kölsch, die schon im Training von technischen Problemen geplagt wurden, sahen keine Zielflagge.

In einem ausfallsreichen Rennen – auch für Ted Peugeot/Vincent Peugeot, John Holden/Jermaine van Middegaal und Claude Vinet/Valentin Pirat gibt es keine Zielankunft – belegte der Österreicher Peter Kimeswenger und sein tschechischer Beifahrer Ondrej Sedlacek den elften Platz.

Für die Seitenwagen-Teams gibt es nur eine kurze Pause zum Verschnaufen. Bereits am kommenden Wochenende haben Ellis, Kershaw, Christie, Payne, Reeves und Co im tschechischen Most die Chance, die komfortable WM-Führung von Birchall zu verringern.

Ergebnis, Spa-Francorchamps, Sprintrennen

1. Ben Birchall/Tom Birchall (GB), LCR Honda, 11 Runden in 28:16,794 min. 2. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F), LCR Yamaha, 0,224 sec zur. 3. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), LCR Yamaha, +1,488 sec. 4. Sam Christie/Tom Christie (GB), LCR Yamaha. 5. Tim Reeves/Mark Wilkes (GB), ARS Yamaha. 6. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F), ARS Yamaha. 7. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), ARS Yamaha. 8. Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL), LCR Yamaha. 9. Rupert Archer/Adam Christie (GB), ARS Yamaha. 10. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), LCR Yamaha. 1. Peter Kimeswenger/Ondřej Sedlacek (A/CZ), LCR Yamaha. 12. Pierre Leguen/Christophe Darras (F), LCR Suzuki. Schnellste Runde: Birchall/Birchall in 2:33,008 min.

WM-Zwischenstand (nach 4 von 14 Rennen)

1. Birchall/Birchall, 95 Punkte. 2. Ellis/Clément, 74. 3. Payne/Rousseau, 49. 4. Kershaw/Charlwood, 47. 5. Christie/Christie, 43. 6. Reeves/Wilkes, 36. 7. Sattler/Schmidt, 34. 8. Pekka Päivärinta/Ilse de Haas (FIN), LCR Yamaha, 29. 9. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), ARS Yamaha, 25. 10. Archer/Christie, 20. 11. John Holden/Jermaine van Middegaal (GB/NL), ARS Yamaha, 18. 12. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), LCR Yamaha, 18. 13. Lennard Göttlich/Lucas Krieg (D), ARS Yamaha, und Cable/Richardson, beide 12. 15. Biggs/Segers, 11. 16. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), ARS Yamaha und Kimeswenger/Sedlacek, beide 11. 18. Max Zimmermann/Ronja Mahl (D), ARS Yamaha, 7. 19. Leguen/Darras, 4. 20. Claude Vinet/Darras, 2.