FSBK/Pau Arnos: Foray gewinnt, Gines stürzt

Der Kampf in der Französischen Superbikemeisterschaft nimmt an Schärfe zu. Sah es erst nach einem Durchmarsch des ehemaligen 125er-Weltmeisters di Meglio aus, setzen ihm die Kollegen inzwischen mächtig zu.

Nach einem heißen Freitag und einem regnerischen Samstag herrschten auf dem Circuit Européen de Pau Arnos am vergangenen Sonntag optimale Wetterbedingungen für das neunte und zehnte Rennen der Französischen Superbike-Meisterschaft-FE 2023. Am Ende eines anstrengenden Wochenendes, das vom Moto Club de Pau Arnos und der FFM organisiert wurde, verringerten sich die Abstände in den meisten Kategorien unter den Augen von 5000 begeisterten Fans.

Superbike Rennen 1: Sieg für Foray

Die Honda von Mike di Meglio (Honda CBO - Michelin), die auf Platz 3 der Startaufstellung stand, legte wieder einmal einen Blitzstart hin. Die Leistung der Maschine und die Erfahrung des Fahrers ermöglichten es der #36, sofort die Führung zu übernehmen. Er lag vor dem zweitplatzierten Pole-Setter Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin), den er scheinbar sofort abhängen kann. Auf den Plätzen 3 und 4 folgten Jérémy Guarnoni (BMW MDS - Dunlop) aus Toulouse und Mathieu Gines (Yamaha Supported Team 41 Performance - Michelin) aus der Bretagne, die hinter dem französischen Meister sehr angriffslustig wirkten. Alan Techere (Honda CBO - Michelin) vervollständigte die Top 5. Axel Maurin (Yamaha - Pirelli) war Sechster vor der Ducati von Grégory Leblanc (Ducati TWR - Pirelli), der auf Platz 7 angriff.

Nachdem er etwas zurückgefallen war, kam Foray am Ende der zweiten Runde schnell wieder in Kontakt zu di Meglio und griff ihn ohne zu zörgern an, um die Führung zu übernehmen. In ihrem Rücken bremste Gines Guarnoni in der Haarnadelkurve aus und übernahm vorübergehend den dritten Platz. Techer lauert immer noch hinter den beiden Piloten, schien aber nicht in der Lage zu sein, anzugreifen.

Zur Halbzeit des Rennens flog Foray an der Spitze davon. Der BMW-Pilot mit der Nummer 1 des Tecmas-Teams führt mit mehr als drei Sekunden Vorsprung auf Gines, der auf Platz 2 lag. Guarnoni war Dritter, nachdem er sich gegen di Meglio durchgesetzt hatte, der unter Druck von Teamkollege Techer geriet.

Während Gines auf der Abfahrt zur Haarnadelkurve schwer stürzte, fuhr Foray seinem vierten Saisonsieg entgegen und lag damit 5 Punkte hinter di Meglio, der trotz einer durchwachsenen Leistung immer noch an der Spitze lag. Nach dem Sturz von Gines erbte Guarnoni den zweiten Platz auf dem Podium, das von Techer komplettiert wurde.

Superbike Rennen 2: Foray macht das Doppel

Wieder einmal erwischten die Hondas des CBO-Teams einen idealen Start und flogen an die Spitze des Rennens. Mike di Meglio (Honda CBO - Michelin), Erster, und Alan Techer (Honda CBO - Michelin), Zweiter, übernahmen die Führung vor dem Pole-Setter Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin), der nun auf dem dritten Platz lag. Auf dem vierten Platz war mit einer weiteren BMW Jeremy Guarnoni (BMW MDS - Dunlop) unterwegs.

Foray hatte anscheinend ein Geheimrezept, um sich von einem schlechten Start zu erholen. Der in Les Yvelines geborene Fahrer näherte sich Runde um Runde den roten Maschinen, bevor er in der siebten Runde Techer überholt. Danach griff er di Meglio an, aber der 125cc-Weltmeister hielt erstmal dagegen.

Foray brauchte nur zwei Runden, um die Führung zu übernehmen, während di Meglio dann an sein Hinterrad klebte. Techer wurde von Guarnoni auf den dritten Platz verdrängt, der in diesem zweiten Lauf gut in Form zu sein schien.

In den letzten Runden konnte sich Foray noch immer nicht vor di Meglio in Sicherheit bringen und ließ daher nicht locker. Nach 20 Runden war es jedoch Foray, der erneut triumphierte und weitere 25 Punkte einfuhr. Trotz der Niederlage gegen seinen direkten Konkurrenten konnte di Meglio den Schaden begrenzen, indem er sich beim letzten Durchgang den Punkt für die schnellste Rennrunde sicherte und somit zwei Punkte vor Foray an der Spitze blieb. Guarnoni, der in Magny-Cours wenig erfolgreich war, hatte ein schönes Wochenende mit einem doppelten Podium und wurde Dritter. Diesmal begnügt sich Techer mit dem vierten Platz und bleibt der einzige Fahrer, der seit Beginn der Saison immer unter den Top 5 war. Er klettert auf den dritten Platz in der Gesamtwertung, da Gines, der sich nach seinem Sturz in Rennen 1 verletzt hatte, nicht dabei war. Details zu seiner Verletzung gibt es noch nicht, der ehemalige IDM-Pilot war aber nach dem Crash wieder bei Bewusstsein.

Stand der FSBK

1. Mike DI MEGLIO - 181 Punkte

2. Kenny FORAY - 179 Punkte

3. Alan TECHER - 145 Punkte

4. Mathieu GINES - 119 Punkte

5. Jérémy GUARNONI - 118 Punkte