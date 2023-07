Reiterberger trauert um Fahrwerks-Technikerin 05.07.2023 - 12:31 Von Esther Babel

© alpha Racing Anne Mühlemeier © Reiterberger Markus Reiterberger mit seiner Fahrwerkstechnikerin Anne (re.)

Anne Mühlemeier, die in der Firma alpha Racing als Fahrwerkstechnikerin arbeitete, war auch in der Asiatischen Meisterschaft an Reiterbergers Seite. Jetzt starb die junge Frau nach einem Motorrad-Unfall.