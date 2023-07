Barcelona: Siege für Cardelús und Zurutuza

Der spanische KTM-Pilot Xabier Zurutuza gewann heute in Barcelona das erste der zwei Moto2-Junioren-WM-Rennen. In der Moto2-EM nützte Xavier Cardelús die Abwesenheit von Leader Senna Agius.

Im Moto2-EM-Lauf in Barcelona fehlte heute der australische Spitzenreiter Senna Agius, weil er sich am Freitag im freien Training Knochenbrüche an der linken Hand zugezogen hat. Xavier Cardelús fuhr deshalb von der Pole-Position los und gewann das erste Rennen des Tages. Er verringerte dadurch den Rückstand auf den Husky-Piloten von 61 auf 36 Punkte. Das zweite Rennen startet um 15 Uhr.

Ergebnis Moto2-EM, Barcelona, Rennen 1 (16. Juli):

1. Xavier Cardelús, Kalex, 16 Rdn in 28:08745. 2. Unai Orradre, Kalex, + 0,065. 3. Alberto Surra, Boscoscuro, + 1,156. 4. Roberto Garcia, Kalex, +1,844. 5. Yeray Ruiz, Kaley, + 7,549. 6. Mattia Rato, Kalex, + 7,590.

EM-Stand (nach 7 von 11 Rennen):

1. Senna Agius 141. 2. Cardelús 105 3. Rato 85. 4. Surra 78. 5. Ruiz 76. 6. Garcia 63. 7. Tatay 61. 8. Toledo 53. 9. Wildord 45. 10. Tapia 43. 11. Antonelli 41.

Der spanische Honda-Pilot Angel Piqueras aus dem Team Estrella Galicia 0,0 könnte heute in Barcelona den Moto3-Junioren-WM-Titel sicherstellen. Im ersten Rennen sicherte er sich am Vormittag Platz 3 und liegt damit 61 Punkte vor Carpe. Er muss im zweiten Lauf den Abstand auf 75 Punkte ausbauen, wenn er eine Vorentscheidung herbeiführen will. Der Österreicher Jakob Rosenthaler schied nach vier Runden aus.

Um 14 Uhr beginnt der zweite Moto3-Wettkampf des Tages.

Ergebnisse JuniorGP, Barcelona, Moto3, Rennen 1 (16. Juli):

1. Xabier Zurutuza, KTM, 15 Rdn in 27:37,363 min. 2. Jacob Roulstone, GASGAS, +0,135 sec. 3. Angel Piqueras, Honda, + 0,395. 4. Nico Carraro, GASGAS, + 0,627. 5. Andrian Cruces, KTM, + 0,756, 6. Joel Esteban, GASGAS, + 0,818. – ferner: 20. Leo Rammersdorfer (A), Husqvarna, + 24,221. 21. Noah Dettwiler (CH), KTM, + 26,637.

Junioren-Moto3-WM-Stand (nach 8 von 12 Rennen):

1. Piqueras 156. 2. Carpe 95. 3. Roulstone 93. 4. Zurutuza 85. 5. 5. Esteban 82. 6. Lunetta 79. 7. Carraro 63. 8. Almansa 54. 9. Buasri 51. 10. Cruces 51. – ferner: 13. Rosenthaler 39. 19. Dettwiler 16. 23. Rammersdorfer 4.