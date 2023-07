Barcelona: Senna Agius verletzt – Piqueras vor Titel?

Husqvarna-Pilot Senna Agius muss auf den Moto2-Event in Montmeló verzichten, Cardelus könnte dem EM-Leader gefährden. In der Junioren-Moto3-WM steht Piqueras vor dem Titelgewinn.

Schwerer Schlag für das deutsche Liqui-Moly Husqarna-Junior-Team: Denn der überlegene Moto2-EM-Spitzenreiter Senna Agius muss am Sonntag auf die beiden nächsten Rennen zur Moto2-Europameisterschaft auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya verzichten. Der 17-jährige Australier aus Candem hat sich hat sich in Montmeló am Freitag im freien Training bei einem Highsider mehrere Knochenbrüche an der linken Hand zugezogen; er musste deshalb auf das Qualifying vom Samstag verzichten. Auch die beiden EM-Läufe am Sonntag um 12 und 15 Uhr werden ohne den Kalex-Pilolen aus dem deutschen Husky-Team über die Bühne gehen.

Doch Agius wird seine WM-Führung nicht verlieren, denn er liegt mit 141 zu 80 Punkten klar vor seinem Herausforderer Xavier Cardelus aus Andorra, der auch bei zwei Siegen in Barcelona nur 50 der 61 Punkte Rückstand wettmachen kann. Agius hat bei den ersten sechs Saisonrennen fünf Siege und einen dritten Platz erbeutet, also 141 von 150 möglichen Punkten.

Cardelus, sein Vater ist ein steinreicher Immobilien-Tycoon aus Andorra, hat auf jeden Fall bisher das Beste aus seiner Situation gemacht und im Quali mit 1:44,013 min die Pole-Position erzielt. Er ließ Niccolò Antonelli (MMR) um fast eine halbe Sekunde hinter sich. Auf Platz 3 landete Unai Orrade aus dem STV LaGlisse Team.

In der Moto3-Junioren steht Angel Piqueras mit der Honda des Teams Estrella Galicia 0,0 auf dem besten Startplatz. Er legte eine Bestzeit mit 1:49,387 min vor. Der Spanier geht mit einem Vorsprung von 54 Punkten in die zwei Sonntag-Rennen. Wenn er den Abstand auf 75 Punkte vergrößert, könnte er sich am morgigen 16. Juli 2023 bereits als neuer Junioren-Weltmeister feiern lassen.

Junioren-Moto3-WM-Stand (nach 7 von 12 Rennen):

1. Piqueras 140. 2. Carpe 86. 3. Lunetta 76. 4. Roulstone 73. 5. Esteban 72. 6. Zurutuza 60. 7. Almansa 54. 8. Carraro 50. 9. Buasri 45. 10. Buchanan 45. – ferner: 13. Rosenthaler 39. 18. Dettwiler 16. 23. Rammersdorfer 4.

Moto2-EM-Stand (nach 6 von 11 Rennen):

1. Agius 141. 2. Cardelus 80. 3. Rato 75. 5. Surra 62. 6. Tatay 61. 7. Garcia 50. 8. Toledo 47. 9. Tapia 43. 10. Antonelli 41.