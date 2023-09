DLC 2023: Spielregeln für die Teilnehmer

Der einzige Lauf zur Deutschen Langstrecken Championship DLC wird am 3. Oktober 2023 in Oschersleben stattfinden. Einige Spielregeln gibt es zu beachten. Der Veranstalter gibt Auskunft.

Der MSF Sauerland wird Anfang Oktober den einzigen DLC-Lauf der Saison 2023 ausrichten. An die Sauerländer müssen auch die Nennungen gehen. Es werden maximal 56 Teams zugelassen. In diesem einen Rennen werden die Meister für die Klassen Endurance, Moto 1000, Moto 600 ausgefahren.

Wer kann bei der DLC teilnehmen?

«Du brauchst ein Team, mindestens zwei Fahrer und maximal drei Fahrer», erklärt der Veranstalter. «Jeder tritt mit seinem Motorrad an oder ihr teilt euch ein Motorrad (Klasse Endurance). Fährt jeder mit seinem Motorrad, so wird beim Wechsel der Transponder getauscht. Genaueres finden Interessierten beim DMSB-Reglement.

Das Motorrad wird ähnlich vorbereitet, wie zu einem Trackday, wie z.B. Ölkreislauf gesichert, Kettenfinne, etc. Alle technischen Details gibt es im Reglement zum Nachlesen. Für die Wertung müssen in allen Klassen alle Fahrer eines Teams mindestens eine DMSB B+ Lizenz haben. Gaststarts sind auch mit einer RaceCard möglich. Beide Lizenzen stellt der DMSB aus.

Noch schnell zum Lehrgang

Wer noch rasch eine Lizenz braucht, muss sich ranhalten. Einen Lizenzlehrgang zur B+ Lizenz gibt es am 25. Sept. auf dem Hockenheimring. Die Theorie gibt es am 20. September abends online und die Praxis folgt am 25. September tagsüber auf dem Hockenheimring im Rahmen eines Trackday bei Speer Racing. Buchung zum Lizenzlehrgang kann man direkt an Speer-Racing tätigen.

Die Beantragung der Lizenz beim DMSB muss vor dem Termin erfolgen. Sportuntersuchung und Sehtest vorrausgesetzt.

Wer ausserhalb der Wertung als Gaststarter teilnehmen will, kann das problemlos mit einer DMSB Racecard tun. In dem Fall ist kein Lizenzlehrgang nötig.