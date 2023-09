«60 Jahre Frohburger Dreieckrennen» mit Verspätung

Nach den beiden Jubiläen «100 Jahre Schleizer Dreieck» und «100 Jahre Manx Grand Prix» wird in Frohburg mit dreijähriger Verspätung die Feier «60 Jahre Frohburger Dreiecksrennen» nachgeholt.

Mit «100 Jahre Schleizer Dreieck» und «100 Jahre Manx Grand Prix» auf der Isle of Man gab es 2023 bereits zwei denkwürdige Jubiläumsveranstaltungen und vom 15. bis 17. September wird nun auch in Frohburg «60 Jahre Dreieckrennen» gefeiert, allerdings mit dreijähriger Verspätung, weil 2020 wegen der Coronavirus-Pandemie die Rennen abgesagt werden mussten und deswegen auch die Feierlichkeiten ausfielen.

Auch in diesem Jahr wird es wieder die beliebte Fahrerparade auf dem Frohburger Marktplatz als Auftakt zum 60. Internationalen Frohburger Dreieckrennen geben. Die Piloten werden von der Polizei eskortiert auf ihren Rennmotorrädern vom Fahrerlager in die Altstadt rollen, wo die Rennsportfans die Gelegenheit für Gespräche und Selfies mit ihren Idolen haben werden und sich auch Autogramme holen können.

Für dieses Jahr hat sich das Organisationsteam des MSC Frohburger Dreieck einiges einfallen lassen. 2023 wird es neben der Haupttribüne an der Bridgestone-Kurve eine zusätzliche Tribüne am Eingang zur Start- und Zielgeraden im Bereich der Hartmut-Wagner-Kurve geben. Die Sitzplätze auf diesen beiden Tribünen sind zur Jubiläumsveranstaltung in diesem Jahr kostenlos, vorausgesetzt man kann eine reguläre Eintrittskarte vorweisen.

Aus Anlass des 60. Rennjubiläums – die erste Veranstaltung ging am 21. August 1960 vor immerhin 10.035 Zuschauern über die Bühne – werden neben Rennmaschinen vergangener Jahrzehnte in den Zweitakt-Klassen «Grand Prix» und «Klassik» im Rahmenprogramm an beiden Tagen in einer historischen Stunde Tourenwagen (Trabant, Lada, Wartburg etc.) und die Formel Easter, der Formel 1 der DDR, in Demoläufen präsentiert.

In der Internationalen Road Racing Championship (IRRC) werden in Frohburg die letzten beiden Läufe ausgetragen. Während in der Superbike-Klasse seit Hořice der Schweizer Lukas Maurer bereits als Titelträger feststeht, muss in der Supersport-Kategorie die Entscheidung zwischen dem Tschechen Marek Červený, der mit 190 Punkten in der Zwischenwertung anführt, und dem Niederländer Jorn Hamberg (172,5 Zähler) fallen.

In diesem Jahr wird wieder ein großes Festzelt im Fahrerlager Anziehungspunkt für Zuschauer sein. Nach der Fahrerbesprechung am Freitag werden die Bands «Thumble Rock» und «Discoloria» spielen und für ausgelassene Stimmung sorgen. Am Samstag werden dann Roman Knoblauch und Frank Gurke bekannt als «The 80s Gentlemen» ordentlich Gas geben. Der Zutritt zum Festzelt ist an beiden Tagen kostenlos.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unter www.frohburger-dreieck.de

Samstag, 16.09.2023

08:00 bis 08:15 Uhr Freies Training Twin Cup

08:20 bis 08:35 Uhr Freies Training Triumph Cup

08:40 bis 09:00 Uhr Qualifikation 2-Takt Klassik

09:10 bis 09:25 Uhr Freies Training Twin Cup

09:30 bis 09:45 Uhr Freies Training Triumph Cup

09:50 bis 10:10 Uhr Qualifikation IRRC Supersport

10:20 bis 10:40 Uhr Qualifikation 2-Takt GP

10:50 bis 11:10 Uhr Qualifikation IRRC Superbike

11:20 bis 11:40 Uhr Qualifikation Twin Cup

11:50 bis 12:10 Uhr Qualifikation Triumph Cup

12:20 bis 12:40 Uhr Präsentation Tourenwagen

12:50 bis 13:10 Uhr Präsentation Formel Easter

13:25 bis 13:45 Uhr Qualifikation 2-Takt Klassik

13:55 bis 14:15 Uhr Qualifikation IRRC Supersport

14:25 bis 14:45 Uhr Qualifikation Twin Cup

14:55 bis 15:15 Uhr Qualifikation Triumph Cup

15:25 bis 15:45 Uhr Qualifikation 2-Takt GP

15:55 bis 16:15 Uhr Qualifikation IRRC Superbike

16:30 Uhr Rennen Twin Cup (10 Runden)

17:05 Uhr Rennen Triumph Cup (10 Runden)

Sonntag, 17.09.2023

08:30 Uhr Rennen 2-Takt Klassik (8 Runden)

09:15 Uhr Rennen IRRC Supersport (10 Runden)

10:00 Uhr Rennen 2-Takt GP (8 Runden)

10:45 Uhr Rennen IRRC Superbike (10 Runden)

11:30 Uhr Rennen Twin Cup (10 Runden)

12:15 Uhr Rennen Triumph Cup (10 Runden)

13:00 Uhr Präsentation DDR Tourenwagen

13:40 Uhr Präsentation DDR Formelwagen

14:15 Uhr Rennen 2-Takt Klassik (8 Runden)

15:00 Uhr Rennen IRRC Supersport (10 Runden)

15:45 Uhr Rennen 2-Takt GP (8 Runden)

16:30 Uhr Rennen IRRC Superbike (10 Runden)