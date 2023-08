Pittsburgh: Gagne dominiert und feiert dritten Titel

Jake Gagne gewann beim MotoAmerica-Event in Pittsburgh alle drei Superbike-Rennen und feierte damit bereits frühzeitig seinen dritten Titel in der Serie. Für Yamaha ist es der fünfte Titel in Folge.

Am Pittsburgh International Race Complex stieg von Freitag bis Sonntag das siebte von neun Rennwochenenden der MotoAmerica-Saison 2023. In der Superbike-Klasse sollte das Event letztendlich die Entscheidung in der Meisterschaft bringen, obwohl im Qualifying auf dem Kurs im US-Bundesstaat Pennsylvania zunächst alles etwas überraschend lief.

Bobby Fong, der erst zum vierten Wochenende der Saison als Ersatzfahrer in die Serie zurückkehrte, fuhr auf dem 4,474 km langen Rundkurs auf seiner Yamaha R1 zur Pole-Position. Der 31-Jährige umrundete die Strecke in der Nähe von Pittsburgh in einer Zeit von 1:41,674 min und war damit fast 0,6 Sekunden schneller als der Meisterschaftsführende Jake Gagne (Yamaha). Startplatz 3 ging an Mathew Scholtz, der dafür sorgte, dass die erste Startreihe fest in Yamaha-Hand war.

Im ersten Rennen am Samstagnachmittag drehte Gagne dann wieder wie gewohnt auf. Der ehemalige Superbike-WM-Pilot gewann das erste von drei Rennen über 17 Runden mit einem Vorsprung von 3,6 Sekunden auf BMW-Konkurrent Cameron Beaubier, der in dieser Saison den Titel für den deutschen Hersteller sichern sollte. Platz 3 ging an Scholtz, die Plätze 4 und 5 holten sich Fong und PJ Jacobsen (BMW).

Das zweite Rennen des Wochenendes wurde nach sieben Runden unterbrochen, doch was war passiert? Der ehemalige Moto2-Pilot und fünffache US-Superbike-Meister Cameron Beaubier lieferte nach einem Ausritt früh im Rennen eine starke Aufholjagd durch das Feld. Als der 30-Jährige am BMW-Markenkollege Ashton Yates dran war, bekam dieser vor ihm ein technisches Problem und Beaubier krachte seinem Landsmann ins Heck. Beaubier wurde umgehend ärztlich versorgt, er zog sich Verletzungen am Gesicht zu. Weder beim Neustart noch beim Start zum dritten Rennen in Pittsburgh konnte Beaubier antreten.

Gagne hingegen gewann nach dem Restart den Sprint über acht Runden. Dabei setzte sich der Yamaha-Star mit einem Vorsprung von 0,264 Sekunden gegenüber BMW-Fahrer PJ Jacobsen durch. Auf Rang 3 fuhr Ducati-Spitzenpilot Josh Herrin, die Plätze 4 und 5 belegten Scholtz und JD Beach (beide Yamaha).

Auch das dritte Rennen des siebten Wochenendes der MotoAmerica-Superbikes entschied Jake Gagne für sich, wodruch er seinen Vorsprung in der Meisterschaft auf 101 Punkte ausbaute und damit seinen dritten MotoAmerica-Titel in Folge klarmachte. Es war sein neunter Sieg in diesem Jahr, insgesamt konnte er bereits 38 Erfolge in dieser Klasse feiern.

Hinter Gagne beendeten Scholtz und Herrin den Lauf auf dem Podium. Suzuki-Pilot Richie Escalante und PJ Jacobsen auf seiner BMW M1000RR vervollständigten die Top-5. In der Meisterschaft liegt weiter Herrin auf Platz 2, die beiden BMW-Fahrer Jacobsen und Beaubier folgen auf den Rängen 3 und 4, Fünfter ist Scholtz mit bereits 153 Zählern Rückstand auf Gagne. Das nächste Rennwochenende findet vom 8. bis 10. September in Austin statt.

Stand nach 16 von 20 Rennen:

1. Gagne, Yamaha, 337 Punkte

2. Herrin, Ducati, 236

3. Jacobsen, BMW, 204

4. Beaubier, BMW, 203

5. Scholtz, Yamaha,184

6. Escalante, Yamaha, 170

7. Gillim, Suzuki, 117

8. Alexander, BMW, 111

9. Petersen, Yamaha, 89

10. Yates, BMW, 81