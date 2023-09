Moto Trophy 2023: Jon Ekerold kommt nach Luxemburg

Der Weltmeister von 1980 hat den Schraubenschlüssel gegen die Schreibmaschine getauscht und seine Lebenserinnerungen verfasst. Am kommenden Wochenende signiert der Südafrikaner sein Buch.

Anlässlich der Luxembourg Moto Trophy am kommenden Wochenende den 2.-3. September 2023 auf dem Circuit in Colmar-Berg wird der Weltmeister von 1980, Jon Ekerold, am Samstag persönlich anwesend sein. Allen Freunden und Fans signiert er mit einer persönlichen Widmung sein Buch.

«Der Privatfahrer» erzählt die entbehrungsreiche Geschichte des Südafrikaners bis hin zum größten Erfolg seiner Rennfahrerlaufbahn, dem Weltmeistertitel in der 350 cm³-Klasse. Diesen gewann er im mitreißenden Finale auf dem Nürburgring gegen Toni Mang um Sekundenbruchteile. Ein Rennen, das in die Geschichte einging, von dem die Renn-Fans noch heute sprechen.

Wie schrieb doch Franz-Josef Schermer, als er dieses Buch gelesen hatte: «Ein jeder, der mal Rennen gefahren ist, muss dieses Buch lesen. Er wird sich in jedem Kapitel wiederfinden. Ein jeder Renn-Fan, der mal daran dachte, Rennen zu fahren, muss dieses Buch lesen, um zu erfahren, was er sich erspart hat: Enttäuschungen, Frust und Schmerzen. Dazwischen sind die ganz besonderen Glücksmomente, das Adrenalin, die bittersüßen Momente nach den Erfolgen.» Die gute alte Rennfahrerzeit wurde auch bei FJS wieder lebendig. Am Ende stellte er sich die Frage, ob es das alles wert war? Seine Antwort: Ja, er bereut nichts.

Wie Jon Ekerold über seine Zeit als Rennfahrer denkt, das können seine Fans an dem Wochenende direkt von ihm erfahren. Gerne beantwortet er die Fragen seiner Fans und lässt noch einmal ein Stück Renngeschichte lebendig werden. Wer nicht nach Colmar-Berg kommen kann, hat aber die Möglichkeit, dieses Buch zu bestellen bei: jonekerold@aol.com zum Preis von 35 Euro plus 5 Euro für Verpackung und Porto.