Didier Grams: «Brauchen unbedingt ein neues Motorrad»

Als Zweiter der abgelaufenen Saison der IRRC Superbike weiß der fünffache Champion Didier Grams aus Sachsen, dass er für nächstes Jahr ein neues Motorrad braucht, um wieder Chancen auf den Titel zu haben.

War David Datzer (MTP-Racing by Syntainics) bei seinem Gastauftritt bei der IRRC Superbike in Hořice noch unantastbar, setzte ihn in Frohburg der Lokalmatador Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) gehörig unter Druck. Nicht zuletzt ein neuer Stoßdämpfer für seine BMW S1000RR machte einen Riesenunterschied.

«Das Teil hat auf Anhieb bestens funktioniert. Didier hat mir erzählt, dass er noch nie ein so gutes Gefühl für das Motorrad hatte. Im Training war er lediglich um fünf Tausendstelsekunden langsamer als Datzi», verwies Vater Jens Grams auf das neue Federungselement, das sein Fahrwerksspezialist Joakim Janssen im Gepäck nach Frohburg brachte.

Im ersten Lauf auf der 4,780 Kilometerlangen Naturrennstrecke war Grams dem Feld in den ersten sechs Runden bereits über vier Sekunden enteilt, aber letztendlich hatte der 40-jährige Sachse knapp das Nachsehen. «Einerseits haben leider die Reifen das Tempo nicht durchgehalten und andererseits ist BMW-Kollege Datzer extrem stark gefahren.»

Auch nach dem zweiten Rennen lautete die Reihenfolge im Ziel wieder Datzer vor Grams, wobei sich die beiden Deutschen sehr zur Freude der zahlreichen Zuseher ab der dritten Runde einen herzhaften Zweikampf an der Spitze lieferten, in dem sie nicht nur mehrmals die Positionen wechselten, sondern die Gegner auch klar distanzieren konnten.

«Datzi ist in einer beneidenswerten Form, seine Siege sind verdient. Didier hat aber bewiesen, dass auch er nach wie vor extrem schnell ist. Alles, was er jetzt noch benötigt, ist ein neues Motorrad, um mit gleichen Waffen wieder um das Championat mitmischen zu können. Jetzt hoffen wir, dass sich eine BMW M1000RR finanzieren lässt.»

Für Grams, der sich im Kampf um den Vize-Titel gegen Patrick Hoff durchsetzen konnte, beginnt bereits die Vorbereitung auf 2024. «Unser Motorrad steht nun zum Verkauf, weil wir dieses Jahr nicht beim Macau GP dabei sein werden. Racefoxx und Maler Friedrich haben bereits zugesagt, uns auch die kommende Saison mit vollen Kräften zu unterstützen.»

IRRC Superbike, Frohburg

Ergebnis Rennen 1

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 Runden. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,926 sec zur. 3. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 sec. 4. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Markus Karlsson (S), BMW. 8. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9. Laurent Hoffmann (B), BMW. 10. Nico Müller (D), BMW. Ferner: 13. Udo Reichmann (D)*, BMW. 14. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18. Christoph Kreller (D), BMW. 19. Rene Grundei (D), Kawasaki. 20. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23. Florian Astner (A), BMW. 25. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27. Paul Manx (D), Honda.

* Gastfahrer (keine Punkte)

Ergebnis Rennen 2

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 Runden. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,657 sec zur. 3. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 sec. 4. Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8. Markus Karlsson (S), BMW. 9. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10. Luca Gottardi (I), BMW. Ferner: 11. Nico Müller (D), BMW. 12. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19. Florian Astner (A), BMW. 21. Christoph Kreller (D), BMW. 22. Rene Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Gastfahrer (keine Punkte)

Endstand IRRC Superbike nach 12 Rennen

1. Maurer, 262 Punkte. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. Ferner: 12. Astner, 50. 16. Olivier Lupberger (CH), 22. 18. Grundei, 15. 19. Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21. Kreller, 9. 22. Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26. Paul Manx (D), 6. 27. Reinhard Strack (D), 4.