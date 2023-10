Rocco Sessler mit Aufstieg in Rookies-Cup im Fahrplan

Er hat es geschafft – Rocco Caspar Sessler fährt nächstes Jahr bzw. voraussichtlich die nächsten drei Jahre im Red Bull MotoGP Rookies Cup. Damit ist er der Hoffnungsträger in Sachen deutscher Grand-Prix-Pilot.

Die ganze Saison 2023 des Northern Talent Cup war ein Krimi mit dem Showdown beim IDM-Finale in Hockenheim. Der Deutsche Rocco Caspar Sessler oder der Schweizer Lenoxx Phomarra war die Frage, denn wer die Dorna-Nachwuchsschule gewinnen würde, hatte erstklassige Aussichten auf einen finanziell lukrativen, weil kostenlosen, Startplatz für 2024 im Red Bull MotoGP Rookies Cup.

Rocco Caspar Sessler machte das Rennen schließlich, nicht zuletzt dank der Schützenhilfe seines Dauerrivalen, der sich im Samstagsrennen wenige Meter vorm Ziel auf Platz 2 hinter Sessler liegend selbst per Sturz eliminierte und so seinen eigentlich beruhigenden Punktevorsprung wegschmiss. Tags darauf konnte Sessler taktieren und gewann schließlich den Titel.

«Das ist ein sehr schönes Gefühl, die Meisterschaft zu gewinnen. Wir hatten die ganze Saison ein gutes Battle. Das hat echt Spaß gemacht», sagte er anschließend und erklärte zugleich seinen großen Schritt vom Gesamtzwölften des NTC 2022 zum Titelträger 2023 mit seinem deutlich erhöhten Motorrad-Trainingspensum über den Winter in Spanien, heutzutage eine unabdingbare Sache auf dem Weg nach oben.

Was er damals noch nicht wusste, war, dass er sich mit dem NTC-Titel nicht erst in die schwierige Selektion für den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 musste, sondern im nächsten Jahr direkt in selbigen kam. «Natürlich bin ich überrascht, dass es jetzt so easy geklappt hat und es ist auch sehr schön für mich. Das ist ein tolles Gefühl, weil es der nächste Schritt in meiner Karriere ist. Wahrscheinlich war es in diesem Jahr doch so, dass wer den NTC gewinnt, direkt im Rookies-Cup drin ist», erklärte der Sohn des Ex-IDM-Piloten Gerhard Sessler gegenüber SPEEDWEEK.com, nachdem ihn diese frohe Kunde erreicht hatte.

Und weiter dazu: «Ich habe mir mit meinem Vater die Nachricht zwei Mal durchgelesen, weil wir es nicht richtig glauben konnten. Da waren wir beide erst einmal sprachlos. Danach haben wir uns natürlich sehr gefreut und gejubelt.»

Nachdem er sein diesjähriges erklärte Ziel erreicht hatte, richtet er mit folgenden Worten die Blicke schon auf sein erstes Red-Bull-Rookies-Jahr. «Meine Erwartungen sind schon ziemlich hoch. Also die Top-10 sind sicherlich schon mal ein gutes Ziel fürs erste Jahr. Wie ich mitgekriegt habe, soll man jetzt drei Jahre im Cup bleiben können. Dann möchte ich im zweiten Jahr ein bisschen gewinnen und in die Top-3 hoch und im dritten Jahr den Cup gewinnen. Das wäre optimal», gibt sich der 14-Jährige selbstbewusst.

Nebenbei wird der in der Schweiz lebende Franke 2024 noch für das Intact-Team den European Talent Cup (ETC) bestreiten. Zur Vorbereitung darauf hat er noch in diesem Jahr zwei Wild-Card-Einsätze. Den ersten schon am kommenden Wochenende in Aragon und den zweiten später in Valencia. «Da werde ich mit einem ganz anderen Motorrad (Moto3) fahren. Da ist es ganz schwer, dafür ein Ziel zu nennen. Aber in Hinblick auf nächstes Jahr wird es sicherlich sehr hilfreich sein», so noch einmal Rocco Caspar Sessler.