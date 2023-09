Daniel Krabacher gewinnt Austrian Junior Cup 2023

Mit einem Sieg beim Saisonfinale am Hockenheimring sicherte sich Krabacher den Gesamtsieg im AJC 2023. In der MiniGP Austria Series 2023 siegen Ethan Sparks (160er- Klasse) und Anina Urlaß (190cc).

Der Austrian Junior Cup Champion 2023 heißt Daniel Krabacher. Der Tiroler war auch beim Saisonfinale am vergangenen Wochenende (22.-24. September) in Deutschland nicht zu stoppen: Mit den Plätzen 1 und 2 in den beiden finalen Rennläufen am Hockenheimring sicherte sich Krabacher den Gesamtsieg 2023. «Ein tolles Gefühl! Ich fahre seit drei Jahren im Austrian Junior Cup und jetzt hat es mit dem Titel geklappt», freut sich Krabacher.

Bei elf von insgesamt 12 Rennläufen im Austrian Junior Cup 2023 landete der Tiroler auf dem Podium und feierte dabei fünf Saisonsiege. Krabacher gewinnt die AJC-Gesamtwertung 2023 vor dem Niederösterreicher Niklas Wannenmacher (2. Gesamtrang) und dem deutschen Alexander Weizel (3. Gesamtrang).

Vom AJC in den Red Bull MotoGP Rookies Cup?

Nach dem Saisonfinale haben vier AJC-Talente bereits Anfang Oktober die Chance, sich für die nächsten Aufgaben auf der «Road to MotoGP» zu empfehlen. Mit Daniel Krabacher (Tirol), Niklas Wannenmacher und Denis Kiesewetter (beide Niederösterreich) und Alexander Weizel (D) wurden vier AJC-Talente zur Red Bull MotoGP Rookies Cup Sichtung am 3./4. Oktober im spanischen Guadix eingeladen. «Mit Leo Rammerstorfer ist ja bereits ein ehemaliger AJC-Pilot im Red Bull MotoGP Rookies Cup unterwegs. Wir sind sehr stolz, dass die Performance unserer Talente auch in höheren Serien auf dem Weg in die Motorrad-Weltmeisterschaft wahrgenommen wird», erklärt Christoph Gerlach vom AJC-Veranstalter BG Sportpromotion.

MiniGP Austria Series: Titelentscheidung gefallen

Auch in der MiniGPTM Austria Series sind die Würfel in der Saison 2023 gefallen, das Saisonfinale ging am 16./17. September im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum/Experience Center Saalfelden/Brandlhof über die Bühne. In der 160er- Klasse gewann der Engländer Ethan Sparks beide Rennläufe in Salzburg und holte sich damit den Gesamtsieg vor dem Ukrainer Yevsevii Kovalov und Levi Flier (NLD). «Ich freue mich sehr, dass ich die österreichische Serie gewinnen konnte. Ich kann es kaum erwarten, nächstes Jahr wiederzukommen», so Sparks.

Als bester Österreicher im hochklassigen internationalen Fahrerfeld der 160er-Klasse beendete der Wiener Lucas Wogowitsch die Saison auf Gesamtrang 11.

Hochspannung bis zur letzten Runde in der 190er-Klasse

In einem packenden Saison-Finish sicherte sich Anina Urlaß (D) mit den Plätzen 2 und 3 in Saalfelden den Gesamtsieg in der erstmals ausgetragenen 190er-Klasse vor dem Tiroler Tobias Kitzbichler. Auf dem dritten Gesamtrang landete Ben Wiegner (D), der zum Abschluss beide Rennläufe in Saalfelden gewinnen konnte. «Das ist mein größter Erfolg bisher, ich bin super happy», strahlt Gesamtsiegerin Urlaß, die als einzige Pilotin jedes Saisonrennen der 190er-Klasse auf dem Podium beenden konnte.

Kitzbichler liefert Talentprobe im Northern Talent Cup ab

Tobias Kitzbichler fuhr zuletzt als Gaststarter im Northern Talent Cup groß auf: Beim Saisonfinale auf dem Hockenheimring in Deutschland (22.-24. September) mischte Kitzbichler in beiden Rennläufen im Spitzenfeld mit: Im ersten Rennen landete das rot-weiß-rote MiniGP-Talent auf dem sechsten Rang, im zweiten Rennlauf schaffte Kitzbichler mit Platz 2 sogar den Sprung auf das Podium. Lediglich 0.023 Sekunden fehlten am Ende auf den Sieger Lenoxx Phommara aus der Schweiz.

«Das war eine echte Talentprobe. Dass Tobias bei seinem ersten Antreten gleich mit der Spitze im Northern Talent Cup mithalten kann, war so nicht zu erwarten. Umso mehr freut es uns zu sehen, dass wir mit der Zweirad-Nachwuchsarbeit in Österreich auf dem richtigen Weg sind», erklärt Rene Binna vom Veranstalter BG Sportpromotion.