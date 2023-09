Rocco Caspar Sessler gewinnt Northern Talent Cup 2023

Ein packendes Finale boten die Teenager des von Dorna, KTM und ADAC organisierten Northern Talent Cup auf dem Hockenheimring. Als Gesamtsieger freute sich der Deutsche Rocco Caspar Sessler.

Rocco Caspar Sessler und das MCA Racing Team sind die Champions im Northern Talent Cup 2023. Der 14-Jährige Deutsche zeigte ein atemberaubendes Finale auf dem Hockenheimring und holte sich einen Sieg und einen dritten Platz nach einem harten Kampf gegen Lenoxx Phommara (Team Phommara) aus der Schweiz, der im ersten Rennen im Zweikampf stürzte und im zweiten Rennen siegte.

Das Finale des Northern Talent Cup im Rahmen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft auf dem Hockenheimring war an Spannung kaum zu überbieten. Schon am Samstag lieferten sich die Titelkandidaten ein Kopf an Kopf-Rennen im ersten Lauf. Dabei duellierten sich Sessler und Phommara von der ersten bis zur letzten Runde, bis Phommara auf der Zielgeraden hinter Sessler einen Fehler machte und das Rennen nicht beenden konnte. Sessler übernahm direkt die Führung und einen Vorsprung von zehn Punkten.

Sein MCA Racing-Teamkollege Julius Ahrenkiel-Frellsen aus Dänemark, der ebenso noch eine Chance auf den Titel hatte, stürzte im ersten Rennen ebenso, konnte aber noch weiterfahren und kam auf Platz 17 im Ziel an. Währenddessen komplettierten Antoine Nativi (CTM 83 Junior Team) aus Frankreich, der Ungar Martin Vincze (VM Racing Team), der Niederländer Jurrien van Crugten (BB64 Academy) und der Tscheche Filip Novotny (DG Corse) die Top-5 im ersten Lauf.

Im zweiten 15 Runden langen Rennen am Sonntag konnte sich schließlich der 16-Jährige Phommara an der Spitze durchsetzen. Das nützte ihm jedoch nicht mehr viel, denn der Österreicher Gaststarter Tobias Kitzbichler (Racing Team Kitzbichler) belegte zwar Platz 2, wurde aber nicht gewertet. Nach langem Kampf kam Sessler als Dritter ins Ziel und erhielt die Punkte für Rang 2, was ihm insgesamt 243 Punkte sowie den Titel am Ende der Northern Talent Cup Saison sicherte. Phommara ist mit 238 Zählern Zweiter.

«Ich bin im zweiten Rennen von Position 4 aus gestartet und nach der ersten Kurve als Fünfter rausgekommen. Zu Beginn waren wir eine sehr große Gruppe von 15 Fahrern und selbst am Ende noch zehn», schildert Sessler. «Ich habe versucht, mich in eine gute Position zu bringen, um in der letzten Runde angreifen zu können. Den dritten Rang konnte ich mir in der letzten Runde in der Sachs-Kurve außen herum ergattern. Diese Position konnte ich dann auch halten und ins Ziel bringen. So habe ich den Titel bekommen, ergänzt der 14-jährige MCA Racing-Fahrer strahlend.

Sein Teamkollege Ahrenkiel-Frellsen sah die Zielflagge im Rennen als Vierter und schließt die Saison auf Platz 3 ab, während Matteo Masili (Fairium Next Generation Riders Team) aus Ungarn die Top-5 zum großen Finale auf dem Hockenheimring abrundete. Der zweite Deutsche, Anakin Zelenak (JRP Academy Racing Team) konnte beim Finale nicht starten, da er sich zuvor beim Training verletzt hatte. Der 15- Jährige beendet seine Rookie-Saison im Northern Talent Cup auf Platz 12 der Gesamtwertung.