Paul Ricard: Kenny Foray bleibt Französischer Meister

Kenny Foray (mit Helm in der Hand) feiert seinen Titel 2023

Für BMW-Pilot Kenny Foray war es der dritte Titel in der Französischen Superbike-Meisterschaft. Honda-Konkurrent Mike di Meglio stürzt in Paul Ricard aus dem Rennen und damit aus dem Titelkampf.

Am letzten Septemberwochenende 2023 wurde das Finale der Französischen Superbike-Meisterschaft auf dem Circuit Paul Ricard ausgetragen. Zu Beginn dieser letzten Runde der Saison, die vom MC Paul Ricard und der FFMoto organisiert wurde, waren noch etliche Titel zu vergeben. Die zahlreichen Zuschauer rund um die Strecke im Var sahen spektakuläre Rennen unter Hochspannung und jubelten den französischen Meistern von 2023 zu.

Superbike Rennen 1: Techer gewinnt und Foray triumphiert

Beim Start des vorletzten Rennens der Saison musste die Königsklasse noch ihren Champion krönen. Alan Techer (Honda CBO - Michelin) setzte sich nach dem Start sofort gut in Szene und übernahm die Führung vor seinem Teamkollegen und Titelanwärter Mike di Meglio (Honda CBO - Michelin). Sein Rivale Kenny Foray machte einen kleinen Fehler und fiel in der Rangliste zurück, am Ende der ersten Runde lag er auf Platz 6. Die #11 BMW von Jeremy Guarnoni (BMW MDS - Dunlop) lag auf dem dritten Platz, vor Corentin Perolari (Yamaha Moto Ain - Pirelli) und Naomichi Uramoto (Honda - Pirelli), die auf den Plätzen 4 und 5 ihre Runden drehten.

Nach 5 Runden lag Techer immer noch mit einem großen Tempo an der Spitze und schon kam es zum ersten Drama: Di Meglio machte einen Fehler und verschwand aus den Top 15. Foray konnte es dagegen kaum erwarten, denn er überholte Uramoto, profitierte von Perolaris Ausfall und überholte Guarnoni, was ihm den zweiten Platz einbrachte und ihn zum virtuellen Champion machte. Martin Renaudin (Yamaha Supported Team Moto&GP Addict - Pirelli), der auf dem 13. Platz startete, hat sich hinter Uramoto bereits in die Top 5 vorgearbeitet.

Techer setzte sich schnell von Foray ab, der wiederum von Guarnoni bedroht wurde. Di Meglio, der als 22. wieder auf die Strecke gegangen war, war noch nicht wieder in der Nähe der Punkte. Als er versuchte, auf langsamere Gegner aufzuschließen, stürzte er neun Runden vor dem Ende erneut. Foray fuhr damit seinem zweiten Titel in Folge entgegen und Techer dem Sieg.

Techers Freude stand im Kontrast zur Enttäuschung seines Teamkollegen. Der Fahrer der #5-Honda hatte endlich sein erstes Rennen der Saison gewonnen. Foray kletterte seinerseits auf die zweite Stufe des Podiums, aber das Wichtigste dabei, der gebürtige Yvelineser folgt sich selbst und wird zum dritten Mal in seiner Karriere zum Französischen Superbike-Champion gekrönt. Der dritte Platz auf dem Podium ging an Guarnoni.

Superbike Rennen 2: Die Revanche des Champions

Keine Zweifel mehr über den Namen des Champions 2023 gab es daher im zweiten Rennen, dafür aber noch einige schöne Kämpfe. Die Hondas des CBO-Teams legten wieder einmal einen Blitzstart hin und lagen nach der ersten Runde an der Spitze. Jeremy Guarnoni (BMW MDS - Dunlop) lag auf Platz 7, als er in Kurve 6 stürzte und eine rote Flagge auslöste. Die Fahrer kehren an die Box zurück.

Die Fahrer starten erneut für 13 Runden. Auch dieses Mal übernahmen die Hondas die Führung, Techer führte vor di Meglio. Kenny Foray (BMW Tecmas - Michelin) hatte einen besseren Start und positionierte sich auf dem dritten Platz. Der ehemalige Weltmeisterschaftsfahrer Corentin Perolari (Team Moto Ain - Pirelli) war Vierter vor dem Japaner Uramoto (Honda - Pirelli) auf Platz 5. Mathieu Gines (Team 41 Performance Yamaha Supported) verlor beim Start zwei Positionen und wurde Sechster im Kampf mit Grégory Leblanc (TWR Ducati - Pirelli), der Siebter wurde, und Martin Renaudin (Yamaha Supported Team Moto&GP Addict - Pirelli), der den achten Platz belegte.

Techer gelang es nicht, sich trotz des Kampfes zwischen di Meglio und Foray abzusetzen. Dieses Trio löste sich jedoch von Gines, der zur Halbzeit des Rennens mit über sieben Sekunden Rückstand auf Platz 4 lag. Zwei Runden vor dem Ziel lag nach wie vor Techer noch an der Spitze. Aber er wird von Foray gejagt, der einige Runden zuvor di Meglio beim Anbremsen der Geraden zur Box überholt hatte.

Foray gewann das letzte Rennen der Saison um 0.041 Minuten vor Alan Techer, der Zweiter wurde. Mike di Meglio wurde guter Dritter und beendete die Meisterschaft als Zweiter vor seinem Teamkollegen.

Endstand FSBK 2023

1. Kenny FORAY - 276 Punkte.

2. Mike DI MEGLIO - 238 Punkte

3. Alan TECHER - 221 Punkte

4. Jérémy GUARNONI - 145 Punkte.

5. Mathieu GINES - 144 Punkte