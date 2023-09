Patrick Hoff (BMW): Von der IRRC zur Tourist Trophy

Nach dem dritten Platz in der IRRC Superbike 2023 hat sich Patrick Hoff für die nächste Saison eine neue Herausforderung gesucht. Vorausgesetzt es gibt Sponsoren, möchte der Deutsche die Tourist Trophy bestreiten.

Die IRRC Superbike war 2023 fest in der Hand der deutschsprachigen Piloten. Während sich Lukas Maurer (Ipone by Tekno Parts/FMS) als erster Schweizer das Championat holte und der Deutsche Didier Grams (G&G Motorsport by BMW Motorrad) diese Saison auf dem zweiten Platz abschloss, gab es mit auf dem dritten Rang der Gesamtwertung eine faustdicke Überraschung.

Als Achtplatzierter der vorjährigen IRRC Superbike war die Entwicklung von Patrick Hoff vom Team Neumann Racing zu einem Topfahrer nicht absehbar. Der deutsche BMW-Fahrer startete in Hengelo auch zurückhaltend ins Jahr, konnte sich allerdings im Laufe der Meisterschaft extrem steigern. Plötzlich kämpfte er mit den Favoriten auf Augenhöhe um Top-3-Platzierungen. Ausgerechnet zur 100-Jahr-Feier auf dem Schleizer Dreieck gab es für ihn sogar das Punktemaximum.

Bis zum Finale in Frohburg hatte er sogar noch die theoretische Chance auf den zweiten Endplatz. «Persönlich hatte ich mir schon erhofft, zumindest einmal aufs Podium zu fahren», gestand Hoff gegenüber SPEEDWEEK.com. «Leider konnte ich im Quali keine richtig gute Zeit setzen und somit war schon klar, dass es aus Reihe 2 schwer werden wird. So war es dann auch in den Rennen. Hinter Lukas habe ich zu viel Zeit verloren, vor allem im zweiten Rennen. Der Zug vorne war da schon weg.»

Acht Mal gab es eine virtuelle Podiumsplatzierung, nach zwölf Läufen fehlten dem bald 33-Jährigen aus Franken lediglich 31 Zähler auf den fünffachen IRRC-Superbike-Champion Grams. «Insgesamt kann ich mit der Saison zufrieden sein, aber was mir wirklich zu schaffen macht, ist, dass ich wegen der Gastfahrer kein einziges Mal wirklich auf dem Podium gestanden habe.»

Wie es für ihn weitergeht, steht in den Sternen. «Der Hauptfokus liegt auf den Rennen zur Tourist Trophy auf der Isle of Man und dem Macau Grand Prix. Alles andere sieht man dann. Eventuell hätte ich auch Interesse am Pro Superstock Cup, allerdings nur, wenn es Sponsoren gibt. Ohne Sponsoren werde ich nächstes Jahr allerdings gar nichts machen können. Diese Saison war finanziell über dem Limit. Ich glaube, ich bin der Einzige der da vorne alles privat zahlt.»

IRRC Superbike, Frohburg

Ergebnis Rennen 1

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 Runden. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,926 sec zur. 3. Erno Kostamo (FIN)*, BMW, +5,201 sec. 4. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Markus Karlsson (S), BMW. 8. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 9. Laurent Hoffmann (B), BMW. 10. Nico Müller (D), BMW. Ferner: 13. Udo Reichmann (D)*, BMW. 14. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 18. Christoph Kreller (D), BMW. 19. Rene Grundei (D), Kawasaki. 20. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 23. Florian Astner (A), BMW. 25. Olivier Lupberger (CH), Kawasaki. 27. Paul Manx (D), Honda.

* Gastfahrer (keine Punkte)

Ergebnis Rennen 2

1. David Datzer (D)*, BMW, 10 Runden. 2. Didier Grams (D), BMW, 0,657 sec zur. 3. Jorn Hamberg (NL)*, Kawasaki, +3,330 sec. 4. Erno Kostamo (FIN)*, BMW. 5. Patrick Hoff (D), BMW. 6. Lukas Maurer (CH), Kawasaki. 7. Virgil-Amber Bloemhard (NL), Kawasaki. 8. Markus Karlsson (S), BMW. 9. Johannes Schwimmbeck (D), BMW. 10. Luca Gottardi (I), BMW. Ferner: 11. Nico Müller (D), BMW. 12. Freddie Heinrich (D)*, Kawasaki. 16. Roger Bantli (CH)*, Ducati. 17. Guido Nittke (D)*, Kawasaki. 19. Florian Astner (A), BMW. 21. Christoph Kreller (D), BMW. 22. Rene Grundei (D), Kawasaki. 24. Paul Manx (D), Honda.

* Gastfahrer (keine Punkte)

Endstand IRRC Superbike nach 12 Rennen

1. Maurer, 262 Punkte. 2. Grams, 227. 3. Hoff, 196. 4. Karlsson, 124. 5. Schwimmbeck, 112. 6. Müller, 100. 7. Luca Gottardi (I), 97. 8. Bloemhard, 96. 9. Joey den Besten † (NL), 64. 10. Laurent Hofmann (B), 54. Ferner: 12. Astner, 50. 16. Olivier Lupberger (CH), 22. 18. Grundei, 15. 19. Marcel Elsner (D), BMW, 12. 21. Kreller, 9. 22. Dirk Walter (D), Kawasaki, 7. 26. Paul Manx (D), 6. 27. Reinhard Strack (D), 4.