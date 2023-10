Donington: Ducati-Stars patzen, Meisterschaft offen

Bridewell (rechts) krachte in das Heck von Teamkollege Irwin (Links)

Ryan Vickers glänzte am Samstag im Regen und gewann für Yamaha

Die Titelaspiranten vor dem Finale in Brands Hatch (vlnr): Brookes, Jackson, Ryde, Bridewell, Irwin, Haslam, O'Halloran und Iddon

Das vorletzte Wochenende der British Superbikes in Donington Park war an Dramatik kaum zu überbieten. Die führenden Ducati-Piloten Tommy Bridewell und Glenn Irwin patzten und das Finale wird die Entscheidung bringen.

Glenn Irwin und Tommy Bridewell (beide BeerMonster Ducati) trennten vor dem Rennwochenende der BSB in Donington Park an der Spitze der Meisterschaft nur 0,5 Zähler. Die Konkurrenten lagen sechs Läufe vor dem Ende der Saison 2023 bereits mindestens 60 Zähler zurück und wären wohl bei einem normalen Verlauf der Rennen auf der Superbike-WM-Strecke nur noch theoretisch im Titelrennen vertreten gewesen. Doch dann kam alles anders.

Bereits am Samstag fand das erste Rennen auf dem 4,0 km langen Kurs in England statt. Jason O’Halloran holte sich auf der Yamaha zuvor die Pole-Position vor Bridewell und Leon Haslam (BMW). Doch einsetzender Regen kurz vor dem Start zum Sprintrennen machte es den Stars der BSB nicht leicht.

Die Vorbereitungen auf den Start glichen einem Pokerspiel, ein Wechsel auf die Regenreifen in letzter Sekunde brachte Yamaha-Fahrer Ryan Vickers am Ende den großen Trumpf. Der 24-Jährige holte einen Start-Ziel-Sieg und überquerte die Ziellinie nach zehn Runden 3,7 Sekunden vor Ex-Vizeweltmeister Leon Haslam auf Platz 2. Dritter wurde Luke Mossey (BMW) vor Jack Kennedy (Yamaha) und Kawasaki-Fahrer Lee Jackson.

Für die Ducati-Spitzenfahrer Irwin und Bridewell endete das Rennen mit einer Runde Rückstand auf den letzten beiden Plätzen, denn beide setzten auf Intermediate-Reifen und waren damit chancenlos.

Das Drama für die beiden Ducati-Fahrer sollte noch größer werden. Beim zweiten Donington-Rennen am Sonntag kam es zur Kollision zwischen Bridewell und Irwin. Beim Anbremsen der Melbourne-Kurve in Runde 12, bremste Bridewell zu spät und krachte Irwin, der zuvor in Führung lag, ins Heck. Beide Fahrer stürzten und holten damit keine Punkte. Kyle Ryde (Yamaha) gewann den Lauf vor Haslam, Christian Iddon (Ducati) Jackson und O’Halloran.

Auch im abschließenden Rennen der Veranstaltung kam es für Irwin faustdick, denn ein technisches Problem beendete sein Rennen bereits in Runde 1. Damit verlässt der 33-Jährige Donington ohne einen einzigen Punkt. Der Sieg ging überragend an O’Halloran, der mit seiner YZF-R1 6,9 Sekunden Vorsprung auf Christian Iddon und Josh Brookes (BMW) auf den Plätzern 2 und 3 herausholte. Charlie Nesbitt (Honda) und Jack Kennedy komplettierten die Top-5, Bridewell holte als Achter noch acht Punkte und übernahm damit wieder die Gesamtführung der British Superbikes. Leon Haslam schied ebenfalls mit technischen Problemen aus.

Vor dem Saisonfinale in Brands Hatch vom 13. bis 15. Oktober führt Bridewell nun 7,5 Zähler vor Irwin und 35 Punkte vor Ryde auf der Yamaha. In den letzten drei Läufen der Saison sind noch maximal 105 Punkte zu holen, denn der Rennsieger erhält dort jeweils 35 Punkte. Theoretisch können somit noch acht Fahrer den BSB-Titel mit nach Hause nehmen.

BSB-Stand nach 30 von 33 Rennen:

1. Bridewell, Ducati, 368 Punkte

2. Glenn Irwin, Ducati, 360,5

3. Ryde, Yamaha, 333

4. Haslam, BMW, 327

5. Jackson, Kawasaki, 324,5

6. O'Halloran, Yamaha, 317,5

7. Brookes, BMW, 292

8. Iddon, Ducati, 264

9. Vickers, Yamaha, 246

10. Kennedy, Yamaha, 155



Hier gibt es alle Ergebnisse: BSB 2023